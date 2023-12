Poseł Platformy Obywatelskiej Konrad Frysztak poinformował o incydencie w mediach społecznościowych. Do zdarzenia miało dojść w siedzibie Komisariatu II Policji w Radomiu. Jeden z policjantów miał wystrzelić z pistoletu ostrą amunicją w okno.

"Do tego niebezpiecznego zdarzenia doszło we wtorek. Jak udało mi się ustalić, kula przebiła szybę i przeleciała w kierunku centrum handlowego. Pocisku dotychczas nie znaleziono. Nie ma też informacji o osobach poszkodowanych" - czytamy we wpisie opublikowanym przez polityka na platformie X (dawniej Twitter).

Jak podkreślił polityk, ”ten wypadek zdarzył się w dniu, kiedy ze służbą żegna się Jarosław Szymczyk, komendant główny Policji”. „Widać tu pewną symbolikę. Komendant wystrzelił z granatnika, w Radomiu doszło do wypadku z pistoletem. Polska Policja wymaga gruntownej reformy na każdym poziomie i jak widać, w całej Polsce” - dodał Frysztak.