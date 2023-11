Zmarła Indi Gregory. Dziecko odłączono od aparatury wbrew woli rodziców

"Życie Indi zakończyło się o godz. 01:45. Claire i ja jesteśmy wściekli, załamani i zawstydzeni. NHS i sądy nie tylko odebrały jej szansę na dłuższe życie, ale także odebrały jej godność odejścia w domu rodzinnym, do którego należała" - oświadczył ojciec dziewczynki Dean Gregory w imieniu swoim i matki dziewczynki

Indi Gregory chcieli przyjąć na leczenie lekarze z Rzymu

Wcześniej rodzicom Indi, Deanowi Gregory'emu i Claire Staniforth, nie udało się przekonać sędziów Sądu Apelacyjnego w Londynie i sędziów Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (ETPC) w Strasburgu do uchylenia decyzji o przerwaniu leczenia w Anglii. Rodzice twierdzili, że szansę na kontynuowanie leczenia widzieli włoscy lekarze. Sędzia został poinformowany, że szpital pediatryczny Bambino Gesu w Rzymie zgodził się przyjąć dziewczynkę.

W oświadczeniu wydanym przez Chrześcijańskie Centrum Prawne na początku tego tygodnia, ojciec Indi przekazał: "Otrzymaliśmy prawdziwą szansę od szpitala pediatrycznego Bambino Gesu, aby Indi otrzymała opiekę, której potrzebuje, by zapewnić jej dłuższe życie". "Jesteśmy zachwyceni i naprawdę wdzięczni szpitalowi i włoskiemu rządowi, który przywrócił nam wiarę w ludzkość" - dodał i zwrócił się do lekarzy, by umożliwili przeniesienie dziewczynki do Włoch. "Indi zasługuje na szansę na dłuższe życie. Nie możemy zmusić NHS i sądów w tym kraju do opieki nad Indi, ale razem możemy dać jej szansę dzięki naprawdę niesamowitemu planowi leczenia we Włoszech" - stwierdził.

Lekarze z Nottingham powiedzieli sądowi, że dziewczynka umiera, a leczenie, które otrzymuje, powoduje ból i jest bezskuteczne. Dziewczynka od urodzenia przebywała w szpitalu.