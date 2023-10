Dwie himalaistki z USA chciały zdobyć wszystkie ośmiotysięczniki. Obie zginęły na ostatnim

Rzucidlo i Gutu wspinały się na Sziszapangmę z przewodnikami niezależnie od siebie. Każda z nich chciała być pierwszą Amerykanką, która zdobędzie wszystkie ośmiotysięczniki na świecie (jest ich 14). Sziszapangma była ostatnim ośmiotysięcznikiem, którego nie zdobyły.



Szerpa Tenjen, który zginął wraz z Rzucidlo, ostatnio był przewodnikiem Norweżki Kristin Harili, z którą zdobył w lipcu K2 - dzięki temu Harila stała się najszybszą zdobywczynią wszystkich ośmiotysięczników (zdobyła je w 92 dni).



Sziszapangma była niedostępna dla himalaistów przez COVID

Od 2023 roku chińskie władze znów zaczęły wpuszczać zagranicznych himalaistów do Tybetu, po przerwie spowodowanej obowiązywaniem w kraju obostrzeń związanych z polityką zero COVID. W czasie obowiązywania obostrzeń himalaiści nie mieli dostępu do szczytu Sziszapangma, który znajduje się całkowicie po chińskiej stronie granicy.



Sziszapangma uważana jest za jeden z najłatwiejszych do zdobycia ośmiotysięczników. Według szacunków, które podaje Reuters, mniej niż 10 proc. prób zdobycia tego szczytu kończy się śmiercią himalaisty, podczas gdy w przypadku Annapurny I, uznawanej za najtrudniejszy do zdobycia ośmiotysięcznik, odsetek ten wynosi niemal 30 proc.