Czy Ukraińcy stracą świadczenia socjalne w Polsce?

Ustawę o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (weszła w życie pod koniec marca ub.r.) przegłosowało 439 posłów (PiS i cała opozycja bez Konfederacji). Dzięki niej Ukraińcy otrzymali prawo pobytu na zasadach równych obywatelom krajów Unii Europejskiej – pełen dostęp do edukacji, systemu zdrowia i rynku pracy. Rząd zagwarantował coś więcej – wyżywienie i zakwaterowanie, świadczenia 500+, jednorazową pomoc w wysokości 300 zł oraz 12 tys. zł na nowo narodzone dziecko w ramach rodzinnego kapitału opiekuńczego.

PiS dotychczas nie zauważał badań pokazujących, że Polacy od początku byli w większości przeciwni socjalnym benefitom dla Ukraińców. Z czerwcowych badań dr. Roberta Staniszewskiego z UW wynikało, że już 60 proc. badanych nie chce zrównania dostępu do świadczeń, jakie mają Polacy, a ponad połowa jest przeciwna także przyznawaniu zasiłków (rok temu było to 37 proc.).

Wiesław Szczepański, poseł Lewicy, przyznaje, że „temat zakresu pomocy Ukraińcom trzeba podjąć na nowo”. – Ale na pewno nie teraz, w czasie kampanii wyborczej. Jeśli ktoś to robi, to znaczy, że kosztem Ukraińców chce sobie nabić głosy w wyborach. To cyniczne – stwierdza. Wytyka również premierowi, że choć specustawa go do tego zobowiązuje, nie przedstawił Sejmowi rocznych kosztów pomocy uchodźcom.

Piotr Kaleta, poseł PiS, uważa, że „powinniśmy zacząć dzielić się kosztami tej pomocy z innymi krajami UE”. – Niech i tu Unia mówi o solidarności. Ukraina również powinna lobbować na jej rzecz w tej sprawie, skoro potrafi wychodzić sobie zniesienie embarga na zboże. Ta kwestia również leży w jej interesie – mówi. Socjalne benefity dla Ukraińców nie wynikają tylko ze specustawy. Od dziewięciu lat Ukraina ma podpisaną z Polską umowę o zabezpieczeniu społecznym, która gwarantuje uznawanie m.in. zasiłków, rent i emerytur. Z kolei rząd PiS świadczenie 500+ zagwarantował w 2016 r. również wszystkim cudzoziemcom, których dzieci mieszkają w Polsce.

Specustawa gwarantuje legalny pobyt obywateli Ukrainy do marca, bo ochronę czasową do tej daty dały inne państwa Unii Europejskiej. I jeśli wojna z Rosją się nie zakończy, będzie zapewne po raz kolejny przedłużona. A to oznacza, że prawo pobytu musi Ukraińcom zagwarantować również Polska. Co, jeśli tego nie zrobi?