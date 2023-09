Tych, którzy jednak wsiądą samochodu, zachęca się po drodze do przesiadki do transportu publicznego. Tego dnia ze wszystkich stołeczny parkingów „Parkuj i jedź” można korzystać bezpłatnie. Specjalną ofertę przygotowały także Koleje Mazowieckie i Warszawska Kolej Dojazdowa. Bezpłatna podróż jest możliwa we wszystkich pociągach oraz autobusach komunikacji zastępczej KM oraz w autobusach KM na odcinku Modlin – Lotnisko Modlin. Bilet nie jest potrzebny również w pociągach i autobusach zastępczych Warszawskiej Kolei Dojazdowej.

Gdzie komunikacja miejska jest darmowa? Nie tylko Warszawa

Kasowniki w autobusach, tramwajach, czy kolei miejskiej wyłączone zostały także w piątek między innymi w Szczecinie, Wrocławiu i Gorzowie Wielkopolskim.

W Gorzowie Wielkopolskim zachęca się do kierowców do noszenia ze sobą dowodu rejestracyjnego pojazdu w czasie przejazdów komunikacją miejską. "Dla 100 posiadaczy samochodów będzie bowiem voucher na darmowe przejazdy komunikacją miejską przez tydzień" - poinformował na swojej stronie urząd miasta.

W Szczecinie do bezpłatnego przejazdu pociągami regionalnymi dla dwóch osób będzie uprawniał dowód rejestracyjny samochodu. Akcją objęte są wszystkie pociągi regionalne na Pomorzu Zachodnim, ale też w województwach sąsiadujących, tj. w woj. lubuskim, pomorskim i wielkopolskim.

W komunikacji miejskiej w Gdańsku do bezpłatnych przejazdów wszystkimi liniami uprawnieni są posiadacze aktywnej Gdańskiej Karty Mieszkańca. Podczas przejazdu należy mieć ze sobą również dokument tożsamości ze zdjęciem.

W Gdyni i Wejherowie do bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską uprawnieni są właściciele samochodów osobowych, na podstawie ważnego dowodu rejestracyjnego. Ten sam wymóg obowiązuje też w pociągach PKP Szybkiej Kolei Miejskiej w Trójmieście oraz Polregio. Zasady te działają także w komunikacji miejskiej w Częstochowie.