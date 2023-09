Badanie Open Society: Demokracja ma problem. Młodzi w nią nie wierzą

To wszystko kontrastuje z odpowiedzią na inaczej postawione pytanie: o to, czy system demokratyczny to dobry, czy zły sposób rządzenia. Za dobry w skali świata uznaje go aż 75 proc. badanych, w tym 73 proc. najmłodszych.

Na inaczej postawione pytanie: czy ważne jest dla ciebie życie w kraju, który jest rządzony demokratycznie, pozytywnej odpowiedzi udzieliło aż 86 proc. badanych. Najwięcej takich odpowiedzi było w Etiopii (96 proc.), Turcji (96 proc.) i odległych od demokracji Chinach (95 proc.). Polska znalazła się tu w ścisłej czołówce państw zachodnich (87 proc.), tylko za Włochami (91 proc.).

Polacy są też wśród najbardziej przeciwnych rządom wojskowych (za złe uważa je 52 proc., a za dobre 22 proc.). Najwięcej przeciwników rządów armii jest w Argentynie (dwie trzecie) oraz w Japonii i we Włoszech (po 60 proc.). A najwięcej zwolenników tezy, że rządy wojskowych są dobre dla kraju, w Egipcie, Bangladeszu i Indiach (we wszystkich co najmniej 60 proc.).

– Nasze ustalenia są zarówno zaskakujące, jak i alarmujące. Ludzie na całym świecie nadal chcą wierzyć w demokrację. Jednak z pokolenia na pokolenie ta wiara zanika i rosną wątpliwości co do skuteczności zapewnienia realnej poprawy życia. To musi się zmienić – komentuje Mark Malloch-Brown, prezes fundacji Open Society.

Założona przez George’a Sorosa fundacja publikuje podobne badania co roku przed sesją Zgromadzenia Ogólnego ONZ (w 2023 r. główne wydarzenia są od 19 września).