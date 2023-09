Badanie Open Society. Polacy wierzą w Amerykę, świat stawia na Chiny

Najniższe poparcie jest w Ukrainie – 27 proc. i w Rosji – 29 proc. A w Polsce to 42 proc.

Prawie dwie trzecie wszystkich badanych uważa, że prawa człowieka to „napędowa siła dobra”, jedyny kraj, w którym zwolenników tej tezy jest poniżej połowy, to Japonia (45 proc.). W Polsce 69 proc., we Francji 66 proc., w Niemczech 51 proc. Powyżej czterech piątych zaś – w Bangladeszu, Nigerii, Kenii, Egipcie, Indiach i Kolumbii.

Wielu badanych (42 proc.) widzi jednak w prawach człowieka narzędzie Zachodu do karania krajów rozwijających się.

21 proc. ankietowanych w 30 krajach za największe wyzwanie dla siebie w codziennym życiu uważa nierówności społeczne i biedę. Niewiele mniej wskazało korupcję (19 proc.) i zmiany klimatyczne (16 proc.). Jednak aż 70 proc. badanych obawia się, że zmiany klimatyczne będą miały w przyszłym roku negatywny wpływ na ich życie (poprzez np. klęski żywiołowe wywołane przez ekstremalne temperatury, wzrost kosztów utrzymania, trudności z dostępem do wody czy kłopoty ze zdrowiem). I to zaniepokojenie jest we wszystkich regionach wyższe, niż było w poprzednich badaniach.

Fundacja Open Society, założona przez George’a Sorosa, publikuje podobne badania co roku przed sesją Zgromadzenia Ogólnego ONZ.