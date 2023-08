Finlandia ostrzega właścicieli psów przed ptasią grypą

W kilku miejscach w Finlandii wykryto tego lata ogniska zakażeń nowym szczepem ptasiej grypy (H5N1), które obejmowały zarówno dzikie ptaki, jak i hodowlane zwierzęta futerkowe.

Fińskie władze apelują: Ptasia grypa, więc z psem chodź na smyczy

Jari Jalava z Fińskiego Instytutu Zdrowia i Dobrostanu (THL) oświadczył, że najważniejsze to nie dopuścić do tego, by psy lub koty zjadały albo brały do pyska padłe ptaki i inne zwierzęta.



- Chodzenie z psem na smyczy jest ważne. Tak można tego najskuteczniej uniknąć - powiedział w rozmowie z Yle Jalava.

Zwierzęta domowe mogą zakazić się ptasią grypą przez kontakt z mięsem chorego zwierzęcia, jego płynami ustrojowymi lub odchodami. Według fińskich służb sanitarnych na to właśnie muszą zwracać uwagę właściciele psów jeśli chodzi o ryzyko zakażenia się ich zwierzęcia ptasią grypą.