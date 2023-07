Sprawa Joanny z Krakowa. Komendant główny: Jej sytuacja nie jest winą policji

Komendant mówił następnie, że w czwartek we Wrocławiu doszło do ataku z nożem na umundurowanego policjanta. - Nie łączę tych wydarzeń. Ale obyśmy takich ataków nie mieli więcej. Nie godzę się na publiczny lincz na moich ludziach. Wykonywali obowiązki - podkreślił.

- Ja nie wchodzę na pole dyskusji politycznej, pozostawiam to politykom. Co do dymisji powiem tyle: to premier decyduje o powołaniu i odwołaniu komendanta głównego policji. Ja od siedmiu lat jestem na taką sytuację przygotowany i zawsze karnie jej się poddam - tak gen. Szymczyk odpowiedział na pytanie o wezwania Lewicy do tego, by komendant został zdymisjonowany.

- Na ten moment, w mojej ocenie, czynności były wykonane prawidłowo - podsumował.



Sprawa pani Joanny z Krakowa

W środę "Fakty" TVN poinformował, że Joanna z Krakowa źle poczuła się po zażyciu tabletki poronnej. Środek przyjęła, ponieważ ciąża zagrażała jej życiu i zdrowiu.

Ze słów kobiety wynikało, że zawiadomiła swoją lekarkę o złym samopoczuciu fizycznym i psychicznym i udała się na oddział ratunkowy krakowskiego szpitala. Tam czekała na nią już policja zaalarmowana zawiadomieniem lekarki, która poinformowała o sytuacji dyżurnego ratunkowego numeru 112.