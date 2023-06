ReImagine TALKS. Rebecca Henderson: Kapitalizm jest fantastycznym sługą, ale kiepskim panem

Bohaterka pierwszego odcinka podcastu, profesor Harvard Business School, Rebecca Henderson, autorka bestsellerowej książki „Reimagining Capitalism in a World on Fire”, jest głęboko przekonana, że powinniśmy przemyśleć model kapitalizmu, który koncentruje się wyłącznie na krótkoterminowych zyskach, potęgując nierówności i sprzyjając polaryzacji politycznej społeczeństw. Jej rada brzmi: skup się na innowacyjnych modelach biznesowych, które zakładają dbałość o obywateli, klimat i planetę. Jest to nie tylko słuszne, ale to także dobry model biznesowy. Henderson dzieli się swoimi poglądami w ReImagine Talks, serii podcastów uruchomionej przez think tank Re-Imagine Europa i "Rzeczpospolitą" oraz inne wiodące europejskie media.

Profesor Rebecca Henderson jest przekonana, że „kapitalizm przyniósł ludzkości ogromne korzyści”. - W ciągu ostatnich stu lat PKB per capita wzrosło ponad pięciokrotnie, w tym samym czasie, ludność świata uległa potrojeniu - wyjaśnia. Ta raczej mało zaskakująca analiza pochodzi od profesor Uniwersytetu John and Natty McArthur w Harvard Business School. Rozmowa staje się jednak znacznie trudniejsza, gdy zagłębimy się w to, jak kapitalizm ewoluował i stał się systemem gospodarczym, który koncentruje się wyłącznie na krótkoterminowych zyskach, nie biorąc pod uwagę, w jaki sposób działalność gospodarcza wpływa na zmiany klimatu, dobrobyt pracowników lub przetrwanie samej planety. - Kapitalizm jest fantastycznym sługą, ale kiepskim panem - stwierdza profesor Henderson.

Rzeczywiste zrozumienie, że celem kapitalizmu nie jest maksymalizacja zysków. Celem jest budowanie bogatego i dobrze prosperującego społeczeństwa Prof. Rebecca Henderson, Harvard Business School

- Nie chcemy kapitalizmu, który generuje zyski poprzez ograniczanie płac i zanieczyszczanie świata - wyjaśnia w Reimagine Capitalism, pierwszym odcinku z serii podcastów ReImagine TALKS. Według profesor musimy zmienić podejście do wielu kwestii, „przestać traktować słowo rząd jako coś nieczystego” i odzyskać „lepszą formę kapitalizmu". - Zobaczmy, co stało się w Europie, po II wojnie światowej. Mieliśmy prawdziwą równowagę między demokracją a kapitalizmem. Rzeczywiste zrozumienie, że celem kapitalizmu nie jest maksymalizacja zysków. Celem jest budowanie bogatego i dobrze prosperującego społeczeństwa - mówi.

Autorka „Reimagining Capitalism in a World on Fire”, książki nominowanej do nagrody Financial Times McKinsey Book of the Year Award, jest przekonana, że możemy budować udane modele biznesowe, które są odpowiedzialne ekonomicznie, społecznie i środowiskowo. Jest to rzeczywiście jedyny sposób na zagwarantowanie przyszłego dobrobytu dla wszystkich. Aby rozwiązać problemy, takie jak zmiany klimatyczne i nierówności, potrzebujemy aktywnego zaangażowania biznesu. „Tysiące firm i wielkie światowe banki oraz wszystkie duże firmy księgowe zmierzają w tym kierunku. Jest to niezwykle budujące”. Czy zdążymy na nowo zdefiniować kapitalizm, zanim będzie za późno? „Działamy za późno w tym sensie, że już mamy do czynienia z ogromnym ludzkim cierpieniem”. Musimy jednak dołożyć wszelkich starań, „aby zbudować społeczeństwo, które będzie bardziej odporne i bardziej skoncentrowane na wspólnym dobru”. „Biznes musi być aktywnie zaangażowany w osiągnięcie tych celów”.