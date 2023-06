Polacy wciąż chcą pomagać Ukraińcom, ale na dużo mniejszą skalę niż zaraz po wybuchu wojny

Odwracamy się nawet od pomocy uchodźcom z Ukrainy w naszym kraju – z 49 do 28 proc. spadł odsetek tych, którzy byli „zdecydowanie za”, wzrósł zaś z 38 do 50 proc. odsetek odpowiadających „raczej tak”.

Połowa z nas jest przeciwna przyjmowaniu uchodźców z Ukrainy (potwierdzają to także badania CBOS-u z kwietnia). Co więcej, rośnie grupa tych, którzy chcą, by Ukraińcy wrócili do swojego kraju po zakończeniu wojny. Dziś tylko 21 proc. badanych jest za tym, by pozwolić im osiedlić się u nas (pięć miesięcy temu taką opinię wyrażało aż 37 proc.).

Zdecydowanie źle Polacy oceniają pomoc socjalną dla uchodźców z Ukrainy. Aż 60 proc. badanych mówi „nie” zrównaniu dostępu do świadczeń, jakie mają Polacy (było 47 proc.), „za” jest obecnie 18 proc.

Jeden z najwyższych wskaźników negatywnych dotyczy oceny bezpłatnego wyżywienia i zakwaterowania Ukraińców finansowanego z budżetu państwa – przeciwnych jest już 49 proc. (wcześniej 20 proc.) a liczba osób na „tak” spadła z 50 do 23 proc. Nie chcemy już także finansować świadczenia 300 zł.

Postawy roszczeniowe i inna kultura

Wygasła już nasza chęć przyjmowania Ukraińców do domów (nie chce tego już 57 proc., a zgadza się tylko 17 proc.). Mimo to nadal w większości – aż 76 proc. – zgadzamy się, by Ukraińcy mieszkali w naszym kraju.