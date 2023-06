Utah: Biblia usunięta ze szkół za "wulgaryzmy i przemoc"

W zeszłym miesiącu uczniowie z Kansas poprosili o usunięcie Biblii ze szkolnej biblioteki.

Dlaczego konserwatyści w USA walczą z książkami?

Konserwatywni aktywiści, politycy i rodzice w USA argumentują, że potrzeba większej kontroli nad tym, co dzieci czytają, żeby wyeliminować niebezpieczne treści, np. seksualne czy pornograficzne. Ich zdaniem niektóre pozycje wprowadzone do listy lektur i będące ukłonem w stosunku do różnych tożsamości płciowych i kwestii rasowych są niczym innym jak tylko sposobem liberalnej indoktrynacji młodego pokolenia. Niekonserwatywni nauczyciele, bibliotekarze i rodzice obawiają się natomiast, że nowe przepisy, chroniące dzieci przed szkodliwymi treściami, będą wykorzystane przez rodziców do ograniczania dostępu dzieci do treści i książek, których oni nie aprobują, a tym samym ograniczać światopogląd dzieci. – Jeżeli rodzic nastawiony negatywnie do środowisk gejowskich czy afroamerykańskich chce ocenzurować tego rodzaju treści, to będzie miał podstawę prawną do tego. W ten sposób te przepisy działają – mówi w „Washington Post” John Chrastka z EveryLibrary.