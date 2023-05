W czasie konwencji programowej PiS "Programowy Ul" Jarosław Kaczyński, prezes PiS, przedstawił trzy obietnice wyborcze: darmowe leki dla seniorów i dzieci; darmowe przejazdy po autostradach w Polsce oraz podniesienie świadczenia 500+, przyznawanego comiesięcznie na każde niepełnoletnie dziecko w rodzinie do wysokości 800 złotych. Kaczyński zapowiedział, że świadczenie to zostanie podniesione do 800 złotych od 1 stycznia 2024 roku - a więc jego wysokość ma wzrosnąć już po wyborach parlamentarnych.

Program 500+ ruszył w Polsce 1 kwietnia 2016 roku i był realizacją obietnicy wyborczej PiS z kampanii przed wyborami parlamentarnymi w 2015 roku. Początkowo w ramach programu świadczenie było wypłacane na drugie i każde kolejne dziecko w rodzinie - program, w założeniach, miał mieć bowiem charakter prodemograficzny. Od 1 lipca 2019 roku (jesienią tego roku odbywały się wybory parlamentarne) program został zmieniony tak, że 500 zł zaczęto wypłacać również na pierwsze dziecko w rodzinie.

Przy wprowadzeniu programu 500+ nie zastosowano żadnych innych kryteriów, niż posiadanie dziecka - co oznacza, że świadczenie to dostaje każdy rodzic niepełnoletnich dzieci. Obecnie koszt funkcjonowania programu to ok. 40 mld złotych rocznie. Podniesienie świadczenia do 800 złotych miałoby kosztować ok. 25 mld złotych. W 2023 roku wydatki całego budżetu mają wynieść 672,7 mld zł co oznacza, że program 500+ stanowi niemal 6 proc. rocznych wydatków państwa. Po podniesieniu do 800 złotych stanowiłby 9,7 proc. wydatków.

Po tym jak Jarosław Kaczyński przedstawił propozycję podniesienia świadczenia do 800 złotych miesięcznie od 1 stycznia 2024 roku, Donald Tusk, na spotkaniu z wyborcami, oświadczył, że Platforma Obywatelska chce, aby świadczenie zostało podniesione już od 1 czerwca 2023 roku. - Prezesie, jeśli chcesz naprawdę pomóc polskim rodzinom, a nie uprawiać taką wyborczą grę, to możemy to zrobić wspólnie w Sejmie tak, żeby ta waloryzacja świadczenia dla polskich dzieci stała się faktem w Dniu Dziecka 1 czerwca, a nie na sylwestra 2024 r. - powiedział w Krakowie Tusk, zwracając się do Jarosława Kaczyńskiego.