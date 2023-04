PCPM poszukuje specjalistów do Medycznego Zespołu Ratunkowego

Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej rusza z rekrutacją do Medycznego Zespołu Ratunkowego. To pierwsza i jedyna grupa w Polsce powołana do szybkiego reagowania na kryzysy humanitarne i katastrofy naturalne, która certyfikowana jest przez Światową Organizację Zdrowia.