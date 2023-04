Z najnowszego sondażu Ipsos dla OKO.press i TOK FM wynika, że nastąpił lekki spadek życzliwości polskiego społeczeństwa wobec Ukrainek i Ukraińców przebywających w naszym kraju. Respondenci zapytani zostali, co uważają o przyszłości kraju, w którym zamieszka duża liczba uchodźców – czy chcieliby, żeby zostali na wiele lat oraz czy byłoby to dla Polski dobre, czy złe.

W pytaniu dotyczącym skutków dłuższego pobytu osób z Ukrainy większość badanych wybrała odpowiedzi, że to dla Polski dobre. „Zdecydowanie dobre” wybrało 18 proc., a „raczej dobre” – 39 proc. Łącznie jest to 57 proc. badanych. Odpowiedzi negatywnej udzieliło zaś 30 proc. badanych. 17 proc. uważa to za „raczej złe”, a 13 proc. za „zdecydowanie złe”.

Trzy poprzednie pomiary – z maja, września i listopad minionego roku – utrzymywały się na takim samym poziomie. Przez osiem miesięcy wynik był prawie taki sam, a przesunięcie postaw nie było statystycznie istotne. W maju odpowiedzi „dobrze dla Polski” wybrało 67 proc., we wrześniu 65 proc., a w listopadzie – 69 proc.

Obecnie dobra ocena obecności uchodźczyń i uchodźców w Polsce spadła o 12 pkt proc. w porównaniu do listopada 2022 roku. Wciąż jednak osoby, które dobrze nastawione są do Ukraińców mają dwukrotną przewagę. Negatywny stosunek wyraża 30 proc. badanych – to o 5 pkt proc. więcej niż w listopadzie 2022 roku.

Najbardziej do uchodźców zniechęcają się najmłodsze kobiety

Z sondażu Ipsos dla OKO.press i TOK FM wynika także, że bardziej niechętne uchodźczyniom są dziś Polki niż Polacy. Obecność Ukrainek i Ukraińców na wiele lat pozytywnie ocenia 54 proc. kobiet i 61 proc. mężczyzn. Poparcie u mężczyzn spadło, gdyż jeszcze w listopadzie 2022 roku "na tak" było 71 proc. mężczyzn.

Najbardziej Ukrainkom i Ukraińcom sprzyjają mężczyźni powyżej 60. roku życia, bo pozytywnie ich obecność ocenia 77 proc. ankietowanych. "Na tak" jest 60 proc. kobiet w tym samym wieku.

Najbardziej do uchodźców zniechęcają się najmłodsze kobiety – w wieku od 18 do 39 lat. Aż 48 proc. z nich ocenia ich stały pobyt w kraju jako "zły" bądź "bardzo zły”. Odpowiedź "dobrze" wybrało zaś 44 proc. młodych kobiet. U kobiet w wieku 40-59 lat wciąż przeważa pozytywna postawa - 51 proc. - nad negatywną - 37 proc.

Jeśli chodzi o mężczyzn, na "nie" pobytowi Ukrainek i Ukraińców w Polsce jest tylko 33 proc. w wieku od 18 do 39 lat i 28 proc. w wieku od 40 do 59 lat.

W listopadzie 2022 roku pozytywnie obecność Ukrainek i Ukraińców oceniało niemal tyle samo kobiet najmłodszych – 64 proc., co w średnim wieku – 65 proc. i powyżej 60 lat – 68 proc.

Od początku pełnoskalowej agresji rosyjskiej na Ukrainę zanotowano wjazd do Polski ponad 10,7 mln osób. Dziennie polsko-ukraińską granicę przekracza około 20 tys. uchodźców – chodzi o ruch w obie strony.