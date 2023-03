Czytaj więcej Konflikty zbrojne Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 375 Minął rok od rozpoczęcia wojny na Ukrainie. Rosjanie rozpoczęli swoją inwazję 24 lutego 2022 roku. Ofensywa, która według twierdzeń Kremla, miała potrwać kilka dni, przerodziła się w długotrwały konflikt.

W jednym z ostatnich nagrań Danił Orajn pyta mieszkańców rosyjskiej stolicy o to, czy po zakończeniu tzw. specjalnej operacji wojskowej na Ukrainie (to jedyna definicja inwazji dopuszczalna w Rosji - red.) Rosja powinna rozpocząć podobną w Polsce.

Rozmówcy na ogół uzależniają to od tego, czy Polska da Rosji jakiś powód do ataku. Większość z zaczepionych Moskwian twierdzi, że "Rosja jest narodem pokojowym", "Polska nam na razie nie przeszkadza", choć jest w niej mnóstwo "nazistów", ale jeśli Warszawa swoim zachowaniem Rosję rozzłości, należy ją zaatakować.

Znalazł się jednak taki rozmówca, którego pytanie o "specjalna operację wojskową" w stosunku do Polski obrusza, a na uwagę, że twierdzi tak Dmitrij Miedwiediew, odpowiada nieparlamentarnymi określeniami tego ostatniego.



Są wśród rozmówców youtobera osoby reprezentujące skrajne poglądy - starsze panie deklarujące, że Ukraińców należy wybić "do nogi", łącznie z niemowlętami, a "specjalnej operacji wojskowej" nie należy przerywać, "dopóki się ich nie wybije".

Polska, Ukraina i kraje bałtyckie to dla jednej z rozmówczyń "sami najgorsi wrogowie Rosji", a to dlatego, że wymarły już pokolenia, które pamiętają "zasługi" ZSRR w ich wyzwoleniu i z tego powodu w tych krajach jest obecnie tylu "nazistów". - Mają teraz inną ideologię i inne cele. Byłam na Ukrainie w latach 90. i już wtedy praktycznie wszyscy byli tam w sektach - twierdzi 50-60-latka. - Oni wszyscy do nas przychodzą, a my musimy ich co 100 lat powstrzymywać - mówi dalej. - Potem na chwilę stają się mądrzejsi i lojalni, a potem znowu robią swoje. To wszystko z zazdrości o Rosję - kwituje kobieta



Zdaniem innej, nieco młodszej rozmówczyni youtubera, Polacy powinni zostać pokonani już dawno temu. - Teraz by nie przeszkadzali - mówi kobieta. - Oni nam już przeszkadzali w czasie II wojny światowej, chcieli ukraść nasze ziemie.



Według moskwianki Polacy powinni już dano być zlikwidowani (w domyśle - słowo jest "wypikane"), ponieważ nienawidzą Rosjan od dawna.

- Niech Polska będzie rosyjska, żebyśmy ją kontrolowali - mówi kobieta. Przyznaje, że dobrze by było odwiedzać Warszawę czy Kraków bez wiz, bo jest tam "całkiem ładnie".

- Dlatego Polska powinna być anektowana. Jak Krym - kończy moskwianka.