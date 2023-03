Jak informuje Onet, przed Szpitalem Ginekologiczno-Położniczym im. R. Czerwiakowskiego w Krakowie, w którym w piątek otwarty zostanie nowy oddział dla noworodków, planowany jest protest. Powód? Na uroczystość otwarcia oddziału zaproszono między innymi lekarkę dr Wandę Półtawską, której imię ma nosić oddział. Sprawa wywołała kontrowersje, gdyż 101-letnia dziś przyjaciółka Jana Pawła II jest przeciwniczką antykoncepcji, aborcji oraz in vitro.

Rok temu, gdy część miejskich radnych wyszła z inicjatywą przyznania Półtawskiej tytułu honorowego obywatela miasta, także pojawiło się wiele kontrowersji i sprzeciwów. - Chociaż pani Wanda Półtawska ma ogromne zasługi z okresu II wojny światowej, zasługi martyrologiczne, zasługi dla Kościoła katolickiego, to jej wypowiedzi i stanowiska, które dzielą ludzi na lepszych i gorszych, oraz nieprawdziwe tezy w dziedzinie medycyny sprawiają, że nie jest ona osobą godną otrzymania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Krakowa — mówił wówczas radny Andrzej Hawranek z klubu KO.

Badacze pontyfikatu Jana Pawła II zwracają uwagę, że to Półtawska była filarem etyki seksualności autorstwa Karola Wojtyły. To ona przekonać miała papieża do podtrzymania zakazu antykoncepcji. Zaangażowana była także w obronę życia od poczęcia oraz podkreślała wagę stałego związku i miłości małżeńskiej.

Połtawska mówiła między innymi, że "rozwody, antykoncepcja i aborcja to patologie", że "istnieją badania i dowody na to, że w małżeństwach, które stosują antykoncepcję, kłótnia i nerwice bywają częste” oraz, że ”to, co robią lekarze wykonujący zabiegi przerywania ciąży i przepisujący środki antykoncepcyjne jest gorsze niż holokaust II wojny światowej”.

Kobieta przeciwna była także In vitro. - Nie wolno traktować kobiety jak zwierzęcia rozpłodowego, a dziecka jak rzeczy - mówiła.

Jak powiedziała w rozmowie z Onetem Katarzyna Wójtowicz z inicjatywy "Dość Milczenia", która organizuje protest, „poziom bezczelności sięgnął zenitu”. "Zaciekła antyaborcjonistka, homo i transfobka, przeciwniczka antykoncepcji i in vitro — to nie jest dobry wybór! To wybór skandaliczny!" – twierdzą aktywiści.