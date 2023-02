Amerykańska służba geologiczna, USGS podaje, że hipocentrum trzęsienia ziemi znajdowało się na głębokości ok. 3 km.

Wcześniej kanadyjska służba geologiczna informowała o wykryciu wstrząsów w rejonie Buffalo, których magnitudę szacowała na 4,2.

Na razie nie wiadomo czy w wyniku wstrząsów doszło do jakichś uszkodzeń - podają lokalne media.

O tym, że rejon nawiedziło trzęsienie ziemi mówi stojący na czele władz hrabstwa Erie, Mark Poloncarz. Poloncarz pisze na Twitterze, że w momencie, gdy ziemia się trzęsła poczuł, jakby samochód uderzył w jego dom.



W poniedziałek rano do trzęsienia ziemi o magnitudzie 7,9 doszło w południowej Turcji i północnej Syrii. W wyniku trzęsienia ziemi zginęło ponad tysiąc osób. Ok. południa czasu polskiego w Turcji doszło do wstrząsu wtórnego o magnitudzie 7,6.