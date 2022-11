Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 260 24 lutego Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Joe Biden oświadczył, że USA pomagając Ukrainie "nie wystawia czeku in blanco".

O przenosinach Griner poinformowali jej prawnicy - Maria Błagowolina i Aleksandr Bojkow. Prawnicy przyznali, że nie wiedzą gdzie dokładnie przebywa Griner i zostaną o tym poinformowani - podobnie jak ambasada USA - dopiero gdy Griner dotrze do kolonii karnej, co może potrwać do dwóch tygodni. Obecnie z koszykarką nie ma kontaktu.



Reklama

32-letnia gwiazda WNBA i złota medalistka igrzysk olimpijskich została skazana po tym, jak na lotnisku w Moskwie zatrzymano ją po znalezieniu przy niej dwóch kartridżów z olejkiem z haszyszu, którego posiadanie jest w Rosji zakazane. Griner przyznała się do winy, ale tłumaczyła, że olejek z haszyszu przepisał jej lekarz. Mimo to sąd skazał ją na dziewięć lat więzienia, a w październiku jej odwołanie się od wyroku zostało oddalone.

Kolonie karne to "najpowszechniejsze zakłady karne" w rosyjskim systemie więziennictwa, w którym karę odbywa 467 tys. więźniów

Rzeczniczka Białego Domu, Karine Jean-Pierre zapewniła, że Waszyngton "robi co może, w tych okolicznościach" i pracuje "niestrudzenie", by doprowadzić do uwolnienia Griner, poprzez wymianę więźniów z Rosjanami. Elementem takiej wymiany mógłby być Wiktor But, słynny handlarz broni, odsiadujący wyrok w więzieniu w USA.



Reklama

"Time" pisze, że kolonie karne to "najpowszechniejsze zakłady karne" w rosyjskim systemie więziennictwa, w którym karę odbywa 467 tys. więźniów.

Olga Zeweliewa, która pracuje na Uniwersytecie w Helsinkach i skupia się na stosunkach rasowych i etnicznych w rosyjskich więzieniach podkreśla, że kolonie karne cieszą się w Rosji złą sławą ze względu na stosowanie tortur, niski poziom higieny oraz niską jakość opieki medycznej.



- Kobiece kolonie karne są zazwyczaj prowadzone surowiej niż męskie kolonie karne, dzień jest tam bardzie ściśle podzielony - mówi Zeweliewa. Jak dodaje to w przypadku męskich kolonii karnych częściej zdarza się, że de facto zarządzają nimi lokalni szefowie organizacji przestępczych lub gangów.



W kobiecych koloniach karnych więźniarki zazwyczaj zajmują się pracami porządkowymi w pobliżu kolonii, a także np. szyciem odzieży.



Zeweliewa zwraca uwagę, że kolonie karne w Rosji są - podobnie jak obozy pracy przymusowej w ZSRR - znajdują się w odludnych miejscach co sprawia, że nieprawidłowości, do których w nich dochodzi - np. tortury czy akty przemocy - pozostają niezauważone. Odległość kolonii karnych od dużych miast, liczona często w setkach kilometrów sprawia, że dostęp działaczy broniących praw człowieka do więźniów jest ograniczony.



Reklama

Nadieżda Tołokonnikowa, liderka grupy Pussy Riot wspomina, że odsiadując karę w kolonii karnej była zmuszona do 16-godzinnej pracy w szwalni, była też pozbawiona dostępu do sanitariatów.



Griner, czarnoskórej lesbijce, w kolonii karnej grożą też akty przemocy ze strony współwięźniarek - pisze "Time".