11 listopada w Warszawie Prezydent RP Andrzej Duda wraz z małżonką będą uczestniczyli między 8:20 a 8:50 w złożeniu wieńców przed pomnikami Ojców Niepodległości (Wincentego Witosa, Ignacego Jana Paderewskiego, Romana Dmowskiego, Ignacego Daszyńskiego, Wojciecha Korfantego i Józefa Piłsudskiego). O godz. 9 w Belwederze odbędzie się zaś uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych.

Reklama

Kulminacyjnym elementem obchodów w samo południe tradycyjnie stanie się uroczysta odprawa wart przed Grobem Nieznanego Żołnierza. Po niej złożone zostaną wieńce przed pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego, odbędzie się też Koncert Pieśni Patriotycznych. Od zmierzchu do północy na budynku Centralnej Biblioteki Wojskowej będzie można oglądać prezentację multimedialną poświęconą odzyskaniu Niepodległości.

11 listopada w samo południe każdy Polak i przyjaciel Polski może zatrzymać się na chwilę, przyłączyć do organizowanych w okolicy uroczystości lub zorganizować wspólnie z bliskimi śpiewanie naszego hymnu Wojciech Kirejczyk, dyrektor Biura Programu „Niepodległa”

W całym kraju odbędzie się wiele imprez z tej okazji. W kalendarium na stronie Biura Programu „Niepodległa” można znaleźć ponad 860 wydarzeń, z których około 750 to organizowane w całej Polsce i kilku krajach świata wspólne śpiewanie hymnu. Szczegółowy program uroczystości znajduje się na stronie niepodlegla.gov.pl.

– Możemy spodziewać się blisko 1000 realizowanych i zgłoszonych wydarzeń. Większość to tradycyjne już śpiewanie Hymnu z Niepodległą, ale kolejne kilkaset projektów to wydarzenia zapraszające Polaków do wspólnego uczestniczenia w 104. rocznicy odzyskania niepodległości. W upamiętnienie tegorocznej rocznicy ponownie włączyły się duże muzea narodowe, mniejsze muzea tematyczne jak i pozostałe instytucje kultury – powiedział Wojciech Kirejczyk, dyrektor Biura Programu „Niepodległa”.

Reklama

Na przykład Muzeum Narodowe w Warszawie przygotowało jubileuszową wystawę „Rozważni i Romantyczni” na 100 lat Gabinetu Monet i Medali Muzeum Narodowego w Warszawie. Centrum Historii Zajezdnia we Wrocławiu przygotowało rodzinny Weekend Niepodległości 2022, który otwiera uroczysta parada w placu Wolności. Na cały weekend Centrum zaplanowało m.in. koncerty, pokazy, spotkania z artystami i autorami książek. Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku bezpłatnie udostępnia dla wszystkich stałą wystawę poświęconą Marszałkowi Piłsudskiemu. Ponadto 10 i 11 listopada zaplanowano między innymi gawędę i spotkanie z „Pieśnią niepodległą” przy ognisku, koncert „Polskie hymny”, warsztaty rodzinne i grę terenową, pokazy zabytkowych samochodów czy spacery z przewodnikiem po Sulejówku.

Czytaj więcej Społeczeństwo Bez broni w Święto Niepodległości 11 listopada w Warszawie, Krakowie i Wrocławiu nie będzie można nosić broni, nawet rozładowanej. Służby obawiają się prowokacji.

Wspólne śpiewanie hymnu

Największym projektem włączającym Polaków we wspólne świętowanie już od lat jest akcja „Niepodległa do Hymnu”. Szkoły, samorządy, organizacje pozarządowe, instytucje kultury i nieformalne stowarzyszenia organizują w co najmniej 700 miejscach w Polsce i na świecie wspólne śpiewanie hymnu.

– 11 listopada w samo południe każdy Polak i przyjaciel Polski może zatrzymać się na chwilę, przyłączyć do organizowanych w okolicy uroczystości lub zorganizować wspólnie z bliskimi śpiewanie naszego hymnu. Możemy w ten sposób upamiętnić trud naszych przodków, którzy ponad wiek temu połączyli siły by odbudować Niepodległą – dodał Wojciech Kirejczyk. - Hymn będziemy śpiewać między innymi w klasztorze na Jasnej Górze, w Toruniu, przed Zamkiem Królewskim w Warszawie czy pod Bazyliką Mariacką w Krakowie – gdzie również hejnaliści włączą się do akcji – mówi Kirejczyk.

W akcji mogą brać udział również Polacy mieszkający poza granicami kraju. Na śpiewanie hymnu można się wybrać do Kairu czy Rzymu ale również do Nowego Jorku, Chicago, Paryża, w okolice Bristolu w Wielkiej Brytanii a nawet do miejscowości Czerkasy w Ukrainie.

Weekend w Warszawie

Weekend niepodległości w Warszawie zaczyna się 10 listopada premierą filmu w technologii VR pt: „Kino” wyprodukowanego w nawiązaniu do przypadającej w tym roku 120. rocznicy stworzenia pierwszych polskich filmów fabularnych przez Kazimierza Prószyńskiego. Na pokazy filmu można wybrać się 11 listopada do Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Krakowskie Przedmieście 32.

Reklama

W wigilię Święta Niepodległości zaplanowano również duże wydarzenie muzyczne – Koncert dla Niepodległej. Tegoroczna edycja koncertu dotyczy nie tylko 104. rocznicy odzyskania niepodległości, ale jest również nawiązaniem do trwającego właśnie Roku Romantyzmu Polskiego.

Czytaj więcej Społeczeństwo Sondaż. Prawie połowa Polaków przeciwna marszowi Bąkiewicza Niespełna co piąty Polak zdecydowanie popiera przejście ulicami Warszawy Marszu Niepodległości organizowanego przez środowiska narodowe pod wodzą Roberta Bąkiewicza. Sondaż United Surveys dla Wirtualnej Polski.

Święto Niepodległości rozpoczniemy oczywiście wspólnym śpiewaniem Mazurka Dąbrowskiego w południe m.in. na Plac Zamkowy w Warszawie, zaś o godz. 13 rozpocznie się Festiwal Niepodległa na Krakowskim Przedmieściu.

– To jedno z największych wydarzeń ulicznych w Warszawie. Parady uliczne, tańce, koncerty na żywo, pokazy zabytkowych pojazdów i przemarsze rekonstruktorów to zaledwie fragment Festiwalu. Na dziedzińcu Uniwersytetu Warszawskiego powstanie scena muzyczna na której wystąpią takie gwiazdy jak Enej i Zazula, Roxie Węgiel, LemON czy IRA. Dziedziniec Akademii Sztuk Pięknych stanie się strefą zabaw dla dzieci – zapowiada Wojciech Kirejczyk. – Dla miłośników tańców ludowych z Wielkopolski, Suwalszczyzny, Rzeszowszczyzny czy z centralnej Polski Niepodległa przygotowała Scenę Tańców Polskich.

11 listopada Muzeum Powstania Warszawskiego organizuje XIV Koncert Niepodległości „Contra Targovicam”. Z kolei Żydowski Instytut Historyczny w swojej warszawskiej siedzibie otworzy wystawę „Ramię przy ramieniu? Żydzi w polskich dążeniach niepodległościowych 1794-1918”.

Muzeum Historii Polski organizuje zaś w godz. 10 – 16 w Ogrodzie Saskim grę miejską „Zmierzch przed burzą” oraz grę dla dzieci „Mali reporterzy”. Gra miejska przeniesie uczestników do Warszawy połowy XIX wieku i pozwoli im poznać kluczowe wydarzenia polityczne, które miały miejsce przed powstaniem styczniowym, a także pokaże jak w tamtym czasie rozwijało się miasto Warszawa. Dla rodzin przygotowano oddzielną ścieżkę gry „Mali reporterzy”. Dzieci będą miały szansę wcielić się w rolę dziennikarzy i dzięki wykonanym zadaniom uzupełnić artykuły w warszawskiej gazecie.

Reklama

Wojsko zaprasza

Ministerstwo Obrony Narodowej zaprasza na żołnierski piknik 11 listopada od godziny 10 do 16 przy Muzeum Wojska Polskiego. Oprócz wystaw czasowych i plenerowych, będzie można zobaczyć historyczne uzbrojenie, a także współczesny sprzęt wojskowy m.in. samochód opancerzony Oshkosh M- ATV oraz wielozadaniowy pojazd typu Humvee. Bezpłatnie będzie można także zwiedzić w tym dniu Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie w godzinach 9 -16, Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni w godzinach 10-16, ORP „Błyskawica” w godzinach 14-16, Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy, które organizuje Konkurs Muzealny w godzinach 10-16.

O 13.30 na Placu Piłsudskiego rozpocznie się Koncert Pieśni Patriotycznych. Specjalny koncert dla wojska organizowany jest też 11 listopada w Operze i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku. 11 i 13 listopada koncerty pieśni patriotycznych organizowane będą w kościołach garnizonowych.