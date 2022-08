Samolot linii Ethiopian Airlines lecący z Sudanu do Etiopii wzbudził zaniepokojenie kontrolerów lotu, gdy zbliżając się do pasa startowego wciąż pozostawał na wysokości 11 tysięcy metrów - donosi branżowy serwis lotniczy The Aviation Herald. Okazało się, że leciał na autopilocie, bo obaj piloci zasnęli.