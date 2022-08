- Bardzo się cieszymy że mogliśmy zaadaptować ten właśnie budynek. Jest on najlepszy z wszystkich, które przejęliśmy na potrzeby uchodźców. Ma windy dzięki którym mogą mieszkać w nim osoby niepełnosprawne, co było dla nas niezwykle ważne - mówi nam Władysław Grochowski, prezes Grupy Arche i założyciel Fundacji. Od 27 lutego w Hotelach Arche w całej Polsce z bezpłatnych noclegów oraz wyżywienia skorzystało ponad 35 tys. uchodźców wojennych.

Budynek w Siedlcach po przejęciu przez Fundację przeszedł modernizację - obecnie posiada 32 pokoje z łazienkami i aneksami dostosowanymi właśnie do potrzeb osób poruszających się na wózkach. Działa na zasadzie hostelu ze wspólnymi łazienkami,aneksami kuchennymi i świetlicami. Przebywa w nim obecnie 280 mieszkańców, wśród których są matki z dziećmi, seniorzy oraz osoby z niepełnosprawnościami ruchowymi. W ośrodku dzieci uczą się polskiego, najmłodsi mają także zorganizowany czas.

Nieczynny od kilku lat budynek został użyczony bezpłatnie przez Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach co początkowo nie było łatwe - został wystawiony w marcu na sprzedaż, która nie doszła do skutku - nie zgłosił się żaden oferent. Jak tłumaczyła nam rzeczniczka uczelni bydynek musiał zostać wyłączony z użytkowania. Dlaczego? „Przedmiotowy budynek nie spełnia wymogów przepisów przeciwpożarowych, nie posiada wydzielonych klatek schodowych, Systemu Alarmu Pożaru i Dźwiękowego Systemu Ostrzegania, co zostało potwierdzone kolejnymi decyzjami Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej. Faktyczne wycofanie budynku z użytkowania w 2014 roku skutkowało degradacją techniczną i brakiem możliwości przeznaczenia obiektu dla celów mieszkalnych” - czytamy w odpowiedzi. Fundacji Leny Grochowskiej udało się budynek nieodpłatnie przejąć i po generalnym remoncie - nadaje się znów do zamieszkania.

„Wśród osób, którym udzielamy schronienia jest około 150 osób z niepełnosprawnościami. Są to dzieci ze spektrum autyzmu, osoby głuche, na wózkach i inni w każdej kwalifikacji grup inwalidzkich. Osoby te napływają do nas bezpośrednio z Ukrainy oraz są kierowane przez punkty recepcyjne, a także inne organizacje z całej Polski do nas, ponieważ brakuje miejsc dostosowanych do osób z niepełnosprawnościami. Ze swojej strony wspomagamy osoby szczególnie potrzebujące również w zakresie rehabilitacji, sprzętu medycznego i specjalistycznego” - tłumaczy Fundacja.

Fundacja Leny Grochowskiej powstała w 2014 roku z w ramach Grupy Arche, aby pomagać Polakom wysiedlonym za wschodnie granice kraju wrócić do ojczyzny.

„Od tego czasu sprowadziliśmy do Polski 25 rodzin z Kazachstanu, Uzbekistanu, Turkmenistanu oraz z Ukrainy” - pisze na swojej stronie.

Po napaści Rosji na Ukrainę Fundacja i Grupa Arche skierowała swą pomoc w stronę uchodźców otwierając w całej Polsce tzw. domy uchodźcze . To nieruchomości pozyskane od firm i instytucji - są w bezpłatnym użyczeniu. Fundacja adaptuje i utrzymuje nieruchomości. Wśród nich są budynki: w Warszawie (od spółki Strus Development), Ożarowie Mazowieckim (Arche), Konstancinie Jeziornie (Metsa Tissue Poland), w Sannikach (przekazany przez Urząd Miasta i Gminy Sanniki oraz w Lublinie ( Uniwersytet Medyczny w Lublinie i Łodzi (należy do Orange Polska). Stałym Partnerem projektu „Solidarni z Ukrainą” jest Grand Circle Foundation, które finansuje adaptację oraz wyposażenie domów w niezbędny sprzęt.

W Domach Uchodźcy pierwszych gości przyjęto 8 marca. Przez 5 miesięcy w hotelach i domach uchodźców mieszkało blisko 3 tysiące osób, głównie kobiet z dziećmi.