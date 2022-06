Orzeczenie w sprawie Roe v. Wade z 1973 r. zalegalizowało aborcję w USA, ponieważ ustanowiło federalne prawo do przerywania ciąży do momentu, gdy płód jest w stanie przeżyć poza łonem matki - wówczas do 28 tygodnia, a dziś do 23–24 tygodnia ciąży. W piątek Sąd Najwyższy USA uchylił orzeczenie.

Decyzja oznacza, że w kwestiach dotyczących aborcji decydować będą poszczególne stany.

Za uchyleniem decyzji z 1973 roku zagłosowało pięciu konserwatywnych sędziów Sądu Najwyższego - Samuel Alito, Clarence Thomas, Neil Gorsuch, Brett Kavanaugh i Amy Coney Barrett (prezes SN John Roberts zajął niejednoznaczne stanowisko, dotyczące tylko sprawy z Missisipi, która była podstawą piątkowego orzeczenia).



Sędzia Thomas w napisanej przez siebie opinii zgodnej (ang. concurring opinion, w amerykańskim systemie prawnym opinia zgodna z orzeczeniem sądu, ale wywodząca się z innych argumentów) stwierdził, że Sąd Najwyższy powinien w przyszłości „ponownie rozważyć” szereg innych kluczowych orzeczeń, w tym przełomowe decyzje, które przyznały prawo do antykoncepcji i małżeństw osób tej samej płci.

„W przyszłych sprawach powinniśmy ponownie rozważyć wszystkie istotne precedensy materialnego procesu sądowego, w tym w sprawach Griswold, Lawrence i Obergefell” – napisał Thomas.

„Ponieważ decyzja materialnego procesu sądowego jest »ewidentnie błędna« (…) mamy obowiązek »skorygować błąd« ustanowiony w tych precedensach” - dodał sędzia.



Orzeczenie z 1965 r. w sprawie Griswold vs. Connecticut zapewnia ochronę prawa do małżeńskiej prywatności przed stanowymi ograniczeniami w sprawie antykoncepcji. Sąd Najwyższy zdecydował w tej sprawie stosunkiem głosów 7-2.



W 2003 roku Sąd Najwyższy zdecydował stosunkiem głosów 6-3 w sprawie Lawrence vs. Teksas o dekryminalizacji tzw. sodomii, czyli seksu oralnego, analnego oraz stosunków homoseksualnych. „Homoseksualiści mają prawo do poszanowania ich życia prywatnego (...) Państwo nie może ich poniżać lub kontrolować ich życia poprzez uznawanie ich prywatnych zachowań seksualnych za przestępstwo” - stwierdzono w opinii większości.



Z kolei w sprawie Obergefell vs. Hodges z 2015 r. Sąd Najwyższy stosunkiem głosów 5-4 zdecydował o konstytucjonalizacji prawa osób tej samej płci do zawierania związków małżeńskich.

Clarence Thomas zasiada w Sądzie Najwyższym od 1991 roku, więc brał udział w wydawaniu decyzji w sprawach Lawrence vs. Teksas oraz Obergefell vs. Hodges. W obu przypadkach był w przegłosowanej mniejszości. 74-letni sędzia z obecnie najdłuższym stażem w SN od dawna twierdził, że decyzja w sprawie Roe vs. Wade była niesłuszna i wzywał Sąd Najwyższy do ponownego rozpatrzenia sprawy.