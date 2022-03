Nowy program o nazwie „Homes for Ukraine” pozwoli uchodźcom przyjechać do Wielkiej Brytanii, nawet jeśli nie mają tam krewnych - poinformował w niedzielę rząd.

Wielka Brytania będzie płacić obywatelom 350 funtów (równowartość ok. 2000 zł) miesięcznie, jeśli będą mogli zaoferować uchodźcom wolny pokój lub nieruchomość na okres co najmniej sześciu miesięcy.

Premier Boris Johnson był w ostatnich dniach krytykowany za słabą reakcję, jeśli chodzi o przyjmowanie uchodźców z Ukrainy. Brytyjscy politycy ze wszystkich głównych partii skrytykowali pomysł rządu, aby Ukraińcy ubiegali się o wizy i przechodzili badania biometryczne przed przybyciem na Wyspy, oceniając, że w ten sposób biurokracja staje się ważniejsza od dobra osób uciekających przed wojną.

W ramach nowego programu mieszkańcy, organizacje charytatywne, firmy i grupy społeczne powinni zaoferować zakwaterowanie za pośrednictwem strony internetowej do końca przyszłego tygodnia. „Wielka Brytania wspiera Ukrainę w jej najczarniejszej godzinie, a brytyjska opinia publiczna rozumie potrzebę jak najszybszego zapewnienia bezpieczeństwa jak największej liczbie osób” – stwierdził w wydanym oświadczeniu Michael Gove, minister ds. wyrównywania szans, mieszkalnictwa i społeczności lokalnych. „Wzywam mieszkańców całego kraju, aby przyłączyli się do narodowego wysiłku i zaoferowali wsparcie naszym ukraińskim przyjaciołom. Razem możemy zapewnić bezpieczny dom tym, którzy tak bardzo go potrzebują” - apelował.



Każdy, kto oferuje pokój lub nieruchomość uchodźcom, będzie musiał wykazać, że zakwaterowanie spełnia odpowiednie standardy.