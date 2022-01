W ubiegłym tygodniu GUS poinformował, że inflacja w grudniu wyniosła 8,6 proc. To najwyższy wynik od listopada 2000 roku. Ekonomiści zakładali, że pod koniec roku inflacja nie przyspieszy już tak mocno jak w poprzednich miesiącach. Miał to być efekt wolniejszego wzrostu (rok do roku) cen paliw, które w listopadzie 2021 r. mocno potaniały za sprawą obaw, że nowy wariant koronawirusa (Omikron) znów sparaliżuje globalną gospodarkę.

Inaczej sytuację gospodarczą odczuwają Polacy. W ich ocenie ceny towarów i usług konsumpcyjnych w ciągu roku wzrosły o prawie 30 proc.

W sondażu przeprowadzonym przez United Surveys dla RMF FM i "DGP" średnia ze wszystkich podanych odpowiedzi wyniosła 27,3 proc., czyli ponad trzykrotnie więcej niż wyliczył GUS.

Najbardziej inflację odczuli renciści. W ich ocenie ceny w wzrosły o 48 proc.

Sondaż przeprowadzono 6 i 7 stycznia na próbie 1000 osób.