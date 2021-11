- Dzisiaj trzeba uszczelnić granicę i to jest jasne, wszyscy się co do tego absolutnie zgadzamy - powiedział prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. W rozmowie z Polsat News wiceprzewodniczący PO zarzucił rządowi PiS, że ten zbyt późno rozpoczął wysiłki dyplomatyczne w związku z kryzysem na granicy z Białorusią.