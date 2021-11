Samolot lecący z Casablanki w Maroku do Stambułu w Turcji został przekierowany do Palma de Mallorca po zgłoszeniu nagłego wypadku medycznego na pokładzie.

Kiedy samolot wylądował, 21 pasażerów uciekło po pasach startowych i przedostało się przez ogrodzenie lotniska. Część uciekinierów aresztowano, ale w sobotę 12 osób nadal było poszukiwanych.

Policja bada, czy ucieczka grupy z samolotu była spontaniczna, czy też był to skomplikowany plan mający na celu przedostanie się do Hiszpanii. Szefowa hiszpańskiego rządu na Balearach, Aina Calvo, powiedziała, że ​​wydarzenie to było bezprecedensowe dla hiszpańskiego lotniska.

Akcja rozpoczęła się, gdy służby ratunkowe weszły na pokład samolotu Air Arabia Maroc, aby ewakuować Marokańczyka, który podobno zapadł w śpiączkę cukrzycową. W tym czasie 21 innych pasażerów zbiegło po schodach samolotu i uciekło, ukrywając się pod zaparkowanymi samolotami. Po tym, jak w szpitalu badanie stanu zdrowia rzekomego chorego wykazało, że jest zdrowy, Marokańczyk został aresztowany za nielegalny wjazd do kraju. Współpasażer towarzyszący mu w drodze do szpitala zniknął.

W wyniku incydentu przekierowano lub opóźniono około 60 lotów krajowych i międzynarodowych. Samolot Air Arabia Maroc kontynuował podróż do Turcji z pozostałymi pasażerami.