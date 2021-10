Rządowa grupa zadaniowa ds. pandemii potwierdziła 40 251 nowych zakażeń w ciągu 24 godzin. Poprzedni rekord, 40 096 infekcji, zanotowano w czwartek. Według oficjalnych statystyk z powodu Covid-19 zmarło 1160 chorych. To o 3 mniej niż dzień wcześniej, gdy potwierdzono największą dobową liczbę ofiar koronawirusa od początku pandemii.



Reklama

Oficjalnie z powodu Covid-19 zmarło dotąd w Rosji łącznie 237 380 chorych. To zdecydowanie najwięcej ze wszystkich krajów położonych (częściowo) w Europie. W liczącym 146 milionów mieszkańców kraju przypadków zakażeń było dotąd ponad 8,47 miliona.

Grupa zadaniowa liczy tylko zgony bezpośrednio spowodowane przez Covid-19. Tymczasem państwowa agencja statystyczna Rosstat, która liczy zgony związane z koronawirusem według szerszych kryteriów, opublikowała w piątek jeszcze bardziej tragiczne dane.

Czytaj więcej Społeczeństwo 19 stanów pozwało administrację Joe Bidena za obowiązek szczepień Osiemnaście stanów złożyło w piątek trzy oddzielne pozwy przeciwko obowiązkowi szczepień przeciw Covid-19. Ich zdaniem wymóg ten narusza prawo federalne.

Rosstat w samym wrześniu naliczył 44 265 zgonów spowodowanych bezpośrednio albo przez koronawirusa, albo gdy Covid-19 był chorobą współistniejącą, albo gdy pacjent uważał się za zarażonego. Według tych kryteriów liczba ofiar śmiertelnych pandemii wynosiłaby około 461 tys. na koniec września. To prawie dwa razy więcej, niż oficjalne dane.

Reklama

Dane dotyczące liczby zakażeń i zgonów zaczęły gwałtownie rosnąć od połowy września. Aby powstrzymać rozprzestrzenianie się epidemii, prezydent Władimir Putin zarządził przerwę w pracy od 30 października do 7 listopada a najbardziej dotknięte zarazą regiony zachęcał, by na własną ręką zdecydowały się na to jeszcze wcześniej. Moskwa wprowadziła te obostrzenia od czwartku, zamykając przedszkola, szkoły, sale gimnastyczne, lokale rozrywkowe i większość sklepów oraz ograniczając dostawy z restauracji i sprzedaż na wynos. Otwarte pozostały sklepy spożywcze, apteki i firmy obsługujące kluczową infrastrukturę.

Do soboty w pełni zaszczepionych zostało ok. 51 milionów Rosjan – to nieco ponad jedna trzecia ludności tego kraju.