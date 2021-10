Kolekcję odkryto, gdy policja udała się do domu 58-letniego mężczyzny, aby aresztować pod zarzutem pedofilii.

Sąsiedzi mężczyzny donieśli policji, że podchodzi on do bawiących się w okolicy dzieci i próbuje je zwabić do swojego domu.

Oprócz znalezionych w komputerze podejrzanego materiałów pornograficznych z udziałem nieletnich, funkcjonariusze natrafili na kolekcję ponad 8 tysięcy nazistowskich pamiątek: mundurów, flag, monet, medali, wizerunków Adolfa Hitlera, a także broni i amunicji z czasów III Rzeszy.

Wartość zbiorów oszacowano na ok. 3 mln euro (3,5 mln dolarów).



Teraz, oprócz zarzutów o pedofilię, podejrzany może usłyszeć zarzut nielegalnego posiadania broni, dyskryminacji rasowej i posiadania materiałów z pornografią dziecięcą. Jeśli zostanie uznany winnym tych przestępstw, grozi mu do 30 lat więzienia.



Policja musi obecnie sprawdzić, jak mężczyzna zdobył nazistowskie pamiątki. Przypuszczalnie zostały kupione na nielegalnych aukcjach internetowych.