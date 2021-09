35-letnia matka trójki dzieci czuła, że nie ma wyboru. - Potrzebuję pieniędzy, aby utrzymać moją rodzinę - powiedziała Rabia. - Czułam napięcie w domu... Czułam się bardzo źle - powiedziała w rozmowie z AFP. - Teraz czuję się lepiej - dodaje.

Z ponad 80 kobiet pracujących na lotnisku, zanim Kabul padł łupem talibów, zaledwie 12 wróciło do swoich zajęć. Są one wśród niewielu kobiet w stolicy, którym pozwolono na powrót do pracy. Talibowie nakazali większości z nich nie wracać do pracy aż do odwołania.

Siostra Rabii, 49-letnia Qudsiya Jamal, powiedziała AFP, że przejęcie władzy przez Talibów "wstrząsnęło" nią.

- Bardzo się bałam - powiedziała matka pięciorga dzieci, która jest jedynym żywicielem rodziny. - Moja rodzina bała się o mnie - mówili mi, żebym nie wracała - ale teraz jestem szczęśliwa, zrelaksowana... jak na razie nie mam żadnych problemów - dodała.

Prawa kobiet w Afganistanie były ostro ograniczane w czasie poprzednich rządów talibów w latach 1996-2001, ale od czasu powrotu do władzy grupa twierdzi, że przepisy będą mniej restrykcyjne.

- Kobiety będą mogły uczęszczać na uniwersytet tak długo, jak długo klasy będą posegregowane według płci lub przynajmniej przedzielone kurtyną - powiedział talibski urząd ds. edukacji, ale kobiety muszą również nosić abaję, zakrywającą ciało szatę i zasłaniający twarz nikab.

Mimo to Alison Davidian, przedstawicielka ONZ Kobiety w Afganistanie, ostrzegła w środę, że talibowie już łamią swoją obietnicę poszanowania praw afgańskich kobiet.

Na lotnisku, które wraca do działania po tym, jak pośpieszne wycofanie się USA uczyniło je niezdatnym do użytku, Rabia mówi, że będzie pracować, dopóki nie zostanie zmuszona do zaprzestania pracy.

Zgodnie z nowymi przepisami, kobiety mogą pracować "zgodnie z zasadami islamu", jak zadekretowali talibowie, ale nie podano jeszcze wielu szczegółów, co to dokładnie może oznaczać.