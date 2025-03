Kto dziedziczy po bracie kawalerze lub niezamężnej siostrze? Kolejność jest ściśle określona

Dziedziczenie spadku przez gminę lub Skarb Państwa

W przypadku osoby bezdzietnej, nieposiadającej małżonka lub dalszych krewnych, ostatnim spadkobiercą ustawowym może zostać gmina lub Skarb Państwa. Spadek może przypaść gminie, w której zlokalizowane było ostatnie miejsce zamieszkania spadkodawcy. Spadek może przypaść również w udziale Skarbowi Państwa. Taka sytuacja będzie mieć miejsce np. wtedy, gdy ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy na terenie Polski nie da się ustalić lub gdy ostatnie miejsce zamieszkania znajdowało się za granicą.

Dziedziczenie ustawowe a separacja lub rozwód

Co w przypadku ustawowego dziedziczenia po osobie bezdzietnej, rozwiedzionej lub pozostającej z małżonkiem w separacji? Zgodnie z zapisami Kodeksu cywilnego przepisów o ustawowym dziedziczeniu nie stosuje się w przypadku małżonka spadkodawcy pozostającego w separacji. Z dziedziczenia ustawowego wyłączony jest także małżonek, w przypadku którego spadkodawca wystąpił o orzeczenie rozwodu lub separacji z jego winy – i żądanie było uzasadnione. Wykluczenie to następuje na mocy orzeczenia sądu. Może go zażądać także każdy z pozostałych spadkobierców ustawowych, którzy są powołani do dziedziczenia w zbiegu z małżonkiem. Powództwo można wytoczyć w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o otwarciu spadku, ale w okresie nie dłuższym niż jeden rok od otwarcia dokumentu.

Dziedziczenie a testament. Co warto wiedzieć?

Jeżeli spadkodawca zdecydował się na sporządzenie testamentu, zapisy dokumentu mają pierwszeństwo przed ustawowym porządkiem dziedziczenia. Spadek zostaje przekazany/podzielony według zapisów dokumentu. Co istotne, spadkodawca może w każdej chwili odwołać lub zmienić już sporządzony testament. W dokumencie może także umieścić m.in. zapis o pozbawieniu zachowku spadkobiorców. W przypadku osoby bezdzietnej, nieposiadającej małżonka zapis ten może dotyczyć np. rodziców, dziadków lub dalszych krewnych. Zgodnie z art. 1008 Kodeksu cywilnego spadkodawca może pozbawić zachowku osoby do niego uprawnione w sytuacji, gdy osoba uprawniona do zachowku m.in.: