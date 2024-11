Raz godził się na ustaloną wartość składników spadku, drugim razem tę wartość negował

Sąd Najwyższy nie podzielił tych zarzutów. Wskazał, że nie do końca wiadomo, dlaczego skarżący w trakcie trwającego pięć lata postępowania raz godził się na ustaloną wartość składników spadku, drugim razem tę wartość negował, podobnie w skardze kasacyjnej, w jednym miejscu odniósł się do obniżenia wartości przyznanego siostrze zniszczonego przez pożar budynku (który ona zaczęła remontować), w innym miejscu twierdził, że wartość tej nieruchomości stale rośnie.

Przyjmując taką zmienność stanowisk, należałoby dojść do nieusprawiedliwionego wniosku, że nie jest możliwe zakończenie postępowania o dział majątku spadkowego, gdyż dynamiczne zmiany w zakresie wartości wchodzących w jego skład poszczególnych składników mogą prowadzić do ciągłej nierównowagi ekonomicznej stron postępowania działowego. W tej sytuacji argument, że skarżącemu przysługuje uprawnienie do zmian propozycji co do sposobu działu spadku i zgłoszenia nowej propozycji w tym przedmiocie, staje się chybiony.

– Wnioskodawca nie powinien czynić z tej możliwości narzędzia prowadzącego za wszelką cenę do przedłużania postępowania w sposób nieuprawniony, skoro sposób orzekania przez sądy niższych instancji jest zgodny z obowiązującymi przepisami, i przede wszystkim przez wzgląd na sytuację rodzinną stron postępowania, która przemawia, że werdykt niższych instancji był słuszny – wskazała w konkluzji uzasadnienia sędzia Marta Romańska.

Sygnatura akt: I CSK 2770/23

Opinia dla „Rzeczpospolitej” Prof. Bogudar Kordasiewicz, radca prawny Postanowienie Sądu Najwyższego stwarza okazję do poczynienia kilku wartościowych obserwacji. Po pierwsze, pokazuje, jak ważne w sprawie cywilnej jest konsekwentne trzymanie się raz obranej, przemyślanej strategii. Po drugie, unaocznia, że w sprawach o podział majątku, nie tylko spadku, przewlekanie postępowania na ogół jest szkodliwe dla uczestników. Po trzecie, budzi jednak wątpliwości stanowisko sądów, jakoby pożar budynku na jednej z nieruchomości nie spowodował zmiany stosunku wartości tych dwóch nieruchomości będących przedmiotem podziału.