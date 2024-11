Na jakie podwyżki mogą liczyć funkcjonariusze ABW?

Jednak w projekcie budżetu na 2025 r., choć finansowanie służb jest większe, to nie ma zarezerwowanych środków na podwyżki. A w ubiegłym roku były. – Decyzja o podwyżkach jest konieczna. Toczy się wojna w Ukrainie, a formacją, która jest na pierwszej linii frontu zagrożeń w Polsce, jest ABW – tłumaczy poseł Marek Biernacki, który od lat zajmuje się służbami specjalnymi. – Żeby ABW działała skutecznie i pozyskiwała najlepszych, musi się tam zarabiać. Obok patriotyzmu liczy się też przelew i nie ma się co oszukiwać, że jest inaczej. Obrona kosztuje. Jestem przekonany, że obywatele polscy są za taką zmianą – mówi polityk z Klubu Polskie Stronnictwo Ludowe – Trzecia Droga.

Jaka jest szansa na przegłosowanie tych podwyżek? Wydaje się, że jest to bardzo prawdopodobne, ale ostateczna decyzja zostanie podjęta przez ministra finansów. O jakich podwyżkach jest mowa? Najpewniej funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego będą mogli liczyć na taki sam mnożnik co ich koledzy ze Służby Kontrwywiadu Wojskowego, czyli 4,94. To oznacza podwyżkę o ponad 2 tys. zł miesięcznie.

Jakie zmiany przechodziło w ostatnich latach ABW? Spór co do tego, czy funkcjonariuszy jest mniej czy więcej

ABW w ostatnich latach przechodziła wiele wstrząsów, ponieważ ze służby liczącej niecałe 5 tys. etatów odeszło ok. 2 tys. osób. To było związane m.in. z tym, że w 2017 r. zarządzono likwidację dziesięciu delegatur regionalnych, m.in. w Rzeszowie czy Olsztynie. W lipcu rząd koalicji poinformował o ich przywracaniu. Co ciekawe, podczas niedawnej konferencji prasowej komisji ds. badania wpływów rosyjskich i białoruskich jej przewodniczący gen. Jarosław Stróżyk poinformował, że nie ma żadnych analiz dotyczących zasadności takiej reformy. – Nie znaleźliśmy jakichkolwiek dokumentów w postaci gruntownych analiz i opinii, które uzasadniałyby te zmiany – mówił Stróżyk i dodawał, że „efektem likwidacji delegatur terenowych ABW były znaczne spadki kadrowe w Agencji, wynoszące od 24 do nawet 50 proc.” w poszczególnych miastach.

Czytaj więcej Polityka Tomasz Siemoniak: Odbudujemy delegatury ABW Jeszcze w tym roku zostaną przywrócone zlikwidowane przez PiS delegatury Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ABW) – poinformował Tomasz Siemoniak koordynator służb specjalnych.

Do tych zarzutów odniósł się w mediach społecznościowych Mariusz Kamiński, były koordynator służb specjalnych. – Fakty jasno przeczą manipulacjom Stróżyka. Dzięki reformie ABW w 2023 r. w kontrwywiadzie służyło ponad dwa razy więcej funkcjonariuszy niż w roku 2015. Postawiliśmy na pracę operacyjną, odchudzając służbę ze stanowisk kierowniczych i logistycznych. Kontrwywiad zyskał na skuteczności – stwierdził polityk.