Apartament z funduszu operacyjnego. Tajny lokal dla szefa CBA zostanie sprzedany

Czytaj więcej Służby Donald Tusk dymisjonuje szefa CBA choć prawo na to nie pozwala Premier Donald Tusk skraca o pięć miesięcy kadencję szefa CBA Andrzeja Stróżnego, choć prawo tego nie przewiduje. Sprawa najprawdopodobniej trafi do sądu i prokuratury - dowiedziała się „Rzeczpospolita”.

Mieszkania wykupywali, w tym Piotr K., za zaledwie 10 proc. rynkowej ceny. Sprawę wykryło ówczesne BSW, warszawska prokuratura szybko kilku osobom z KSP biorącym w tym udział postawiła zarzuty m.in. przekroczenia uprawnień w celu osiągnięcia korzyści majątkowych.

W 2018 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia uznał ich za winnych, ale Sąd Okręgowy ich uniewinnił. Prokurator wyrok w całości zaskarżył na niekorzyść oskarżonych. Sąd Najwyższy w maju 2021 r. uchylił wyrok co do jednej osoby, kasację co pozostałych uniewinnionych oddalił. Wszystko rozeszło „po kościach”, m.in. ze względu na przedawnienie karalności czynów.

Czy na pewno CBA nie miała wyjścia, by szefowi spoza Warszawy zapewnić dach nad głową na czas służby?

Na osiedlu przy ul. Grzesiuka w Warszawie, rząd ma do dyspozycji 59 mieszkań – CBA mogła wynająć więc tanie lokum dla jej szefa od KPRM. W wybudowanych w latach 90. lokalach mieszkali w przeszłości m.in. Leszek Miller jako minister pracy, Janusz Steinhoff, wicepremier w rządzie Jerzego Buzka czy Lech Kaczyński w czasie, kiedy był prezesem NIK. Dzięki zarządzeniu szefa Kancelarii Premiera z listopada 2019 r. rozszerzono krąg uprawnionych do tych lokali o kierowników instytucji państwowych niewymienionych w ustawie, a więc również dla kierownictwa służb.

Tyle tylko, że standard mieszkań przy Grzesiuka, jest daleki od tych obecnie oddawanych do użytku.

Z byłym szefem CBA Andrzejem Stróżnym nie udało nam się skontaktować.