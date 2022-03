Z informacji, które otrzymaliśmy z Biura Zostań Żołnierzem Rzeczpospolitej MON wynika, że w ten weekend Combat Alert organizuje w Warszawie bezpłatne szkolenie proobronne dla mieszkańców stolicy. Na szkolenie zgłosiła się rekordowa liczba ponad 800 uczestników.

Wojskowi z biura radzą, aby kolejnych szkoleń szukać na stronie www.combatalert.com Również Związek Strzelecki "Strzelec" Organizacja Społeczno-Wychowawcza, 2 kwietnia organizuje podobne szkolenie - „Obsługa broni palnej dla osób cywilnych" w Nowym Sączu. Informacje i rejestracja: e-mail : gorsik@interia.pl

"Jeżeli jesteście zainteresowani szkoleniem szukajcie informacji na stronach internetowych organizacji funkcjonujących w waszym mieście" - apelują żołnierze z Biura programu Zostań Żołnierzem Rzeczpospolitej

3 lutego powstała Rady Konsultacyjno-Informacyjnej Organizacji Proobronnych, która skupia osiem organizacji. Wchodzące do niej organizacje organizują szkolenia dla osób cywilnych. Przedstawiciele władz organizacji proobronnych podpisali deklarację, potwierdzającą chęć dążenia do zacieśnienia współpracy i koordynacji wspólnych działań z Biurem do Spraw Programu „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej". "Dostrzegamy nowe wyzwania stojące wobec środowiska proobronnego w kraju. Dlatego widzimy potrzebę dalszego rozwoju organizacji proobronnych, nieustannego zwiększania ich potencjału oraz wypracowania optymalnego modelu ich wykorzystania" - czytamy w deklaracji.

Organizacjami, które podpisały deklarację są : Fundacja na Rzecz Obronności i Bezpieczeństwa Kraju Combat Alert Combat Alert, GRS OP BIZON Solec Kujawski, LOK - Liga Obrony Kraju, Stowarzyszenie KS AMATOR, Związek Strzelecki "Strzelec" Józefa Piłsudskiego, Związek Strzelecki "Strzelec" Organizacja Społeczno-Wychowawcza, Związek Strzelecki "Niepodległość" im. generała Bronisława Kwiatkowskiego, Związek Strzelecki "Strzelec".