Likwidacja delegatur ABW za rządów PiS. Prokuratura wszczyna śledztwo

Prokuratura Krajowa informuje o wszczęciu śledztwa, dotyczącego poświadczenia nieprawdy oraz niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariuszy publicznych – wśród nich także szefów Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Sprawa dotyczy zmiany statutu ABW oraz likwidacji 10 z 15 delegatur Agencji, która miała mieć miejsce 15 września 2017 roku. Następnie miało zaś dojść do zaniechania przywrócenia tych struktur, „co doprowadziło do powstania realnego zagrożenia dla realizacji przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego ustawowych zadań polegających na ochronie bezpieczeństwa wewnętrznego państwa i jego porządku konstytucyjnego”. Z dniem 30 stycznia prokuratura zdecydowała o wszczęciu śledztwa w sprawie.

Likwidacja delegatur ABW. Gen. Jarosław Stróżyk składa zawiadomienie

Sprawa trafiła do PK w styczniu 2025 roku za sprawą zawiadomienia, złożonego przez Przewodniczącego Komisji ds. badania wpływów rosyjskich i białoruskich, gen. bryg. Jarosława Stróżyka. Informował on o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez byłego szefa ABW Piotra Pogonowskiego. Zawiadomienie w celu rozpoznania przekazane zostało do Mazowieckiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Warszawie. W toku postępowania przesłuchana w charakterze świadka została osoba upoważniona przez sejmową Komisję.

„Wszczęcie śledztwa umożliwia przeprowadzenie postępowania dowodowego, w tym dokonanie oględzin i analizy odpowiedniej dokumentacji oraz przesłuchanie w charakterze świadków osób mogących mieć wiedzę w przedmiocie postępowania” – czytamy w komunikacie prokuratury.

Zlikwidowane za czasów Pogonowskiego jednostki to m.in. delegatury w Olsztynie, Rzeszowie i Bydgoszczy. Pierwsza odpowiedzialna była za monitorowanie zagrożeń z rejonu Obwodu Królewieckiego, druga była kluczowa dla logistyki wsparcia Ukrainy, zaś trzecia obejmowała swym obszarem obiekty NATO. Według sejmowej Komisji, decyzja o likwidacji delegatur została podjęta bez uprzedniej analizy jej wpływu na bezpieczeństwo narodowe.