Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych zakłada podniesienie górnej granicy wynagrodzeń włodarzy miast, starostw i województw. Górne granice wypłat prezydentów miast (w tym prezydenta Warszawy), burmistrzów i wójtów oraz starostów w powiecie i marszałków województw wzrosną o 5 proc. w stosunku do dotychczasowych. O jakich kwotach mowa?

Prezydent, burmistrz i wójt zarobią więcej. Tak samo starosta i marszałek województwa

Kwoty wzrostu oscylują wokół 5 proc. dotychczasowych maksymalnych wynagrodzeń (od 4,95 proc. w przypadku marszałka województwa w mieście powyżej 2 mln mieszkańców, do 5,20 proc. dla prezydentów miast do 300 tys. mieszkańców). Jak czytamy w uzasadnieniu do projektu, art. 9 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy budżetowej na 2025 rok zakłada kwotę bazową dla osób zajmujących państwowe stanowiska kierownicze w wysokości 1878,89 zł. Oznacza to podniesienie kwoty bazowej o 5 proc., z dotychczasowej kwoty wynoszącej 1789,42 zł. Wzrośnie tym samym, do kwoty 21043,57 zł, limit maksymalnego wynagrodzenia dla osób zatrudnionych na podstawie wyboru. Projektodawcy wskazują, że konieczna jest w tym celu właśnie zmiana rozporządzenia.

– Niniejszy projekt zakłada wzrost łącznie maksymalnego poziomu wynagrodzenia zasadniczego i maksymalnego poziomu dodatku funkcyjnego pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie wyboru w relacji do obowiązujących kwot o ok. 5% – czytamy w uzasadnieniu projektu.