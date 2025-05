Sprawa, na kanwie której powstało zagadnienie prawne, dotyczyła prezesa wojewódzkiego sądu administracyjnego. Pozwał on ten WSA o wynagrodzenie. Z kolei odpowiedź na pozew w imieniu wspomnianego podmiotu sporządził jego wiceprezes. W efekcie został on wezwany do przedstawienia podstawy prawnej do reprezentowania w takim przypadku WSA. Powołał się wówczas na art. 20 § 3 ustawy prawo o ustroju sądów administracyjnych (tj. DzU z 2024 r. poz. 1267), zgodnie z którym prezesa wojewódzkiego sądu administracyjnego zastępuje wiceprezes lub wyznaczony sędzia. Przywołał też na tę okoliczność kilka orzeczeń Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Kto powinien reprezentować WSA w sporze z prezesem sądu?

Sąd, który rozpoznawał spór w pierwszej instancji, nie miał wątpliwości, że omawiana sytuacja dotyczy prawa pracy. Dlatego w pierwszej kolejności sięgnął do przepisów dotyczących reprezentacji pracodawcy w sporach pracowniczych. Zgodnie z § 3 [1] § 1 k.p. za pracodawcę będącego jednostką organizacyjną czynności w sprawach z zakresu prawa pracy dokonuje osoba lub organ zarządzający tą jednostką albo inny wyznaczony do tego człowiek. W świetle tego przepisu nie ma wątpliwości, że WSA reprezentuje prezes tego sądu. Zgodnie bowiem z art. 20. § 1 prawo o ustroju sądów administracyjnych prezes wojewódzkiego sądu administracyjnego kieruje sądem i reprezentuje go na zewnątrz, pełni czynności administracji sądowej i inne czynności przewidziane w ustawie.

Niemniej jednak w tym przypadku wytoczył on powództwo przeciwko swojej jednostce i stało się oczywiste, że nie może reprezentować pozwanego. Procesowałby się wówczas sam z sobą. Zatem jego rolę, na mocy art. 20 § 3, przejął wiceprezes. To jednak nie rozwiązywało wątpliwości. Zdaniem sądu przepis ten jest bowiem niewystarczający, żeby uznać, że w sporze z prezesem sąd może reprezentować wiceprezes. Powód? Jak wskazał sąd rozpoznający sprawę, artykuł odnosi się do czynności z innymi podmiotami, jakie wiceprezes w czasie nieobecności prezesa wykonuje w jego zastępstwie. Nie obejmuje natomiast sytuacji między prezesem a wiceprezesem reprezentującym WSA w sporze sądowym.