Kolegium Sądu Najwyższego podjęło uchwałę, w której przypomniało, że sędziowie nie tylko nie mogą należeć do partii politycznej lub związku zawodowego, ale także nie mogą prowadzić działalności publicznej niedającej się pogodzić z zasadami niezależności sądów i niezawisłości sędziów. W związku z tym Kolegium SN stwierdziło, że sędziowie nie powinni brać udziału w procesie tworzenia prawa, zarówno w powołanych w tym celu komisjach, jak i jako autorzy opinii, jeżeli prowadzi to de facto do zaangażowania w spory o charakterze politycznym i publicznej identyfikacji sędziów ze stronami konfliktu między partiami politycznymi. O ocenę tej inicjatywy poprosiliśmy Jarosława Matrasa, sędziego Izby Karnej Sądu Najwyższego i członka jednej z komisji kodyfikacyjnych działających przy Ministerstwie Sprawiedliwości.

Jest pan członkiem Komisji Kodyfikacyjnej Ustroju Sądownictwa i Prokuratury. Co pan sadzi o uchwale Kolegium?

Krążyły słuchy w Sądzie Najwyższym, że niedługo kolegium podejmie uchwałę, która będzie wzorowana na uchwale Naczelnego Sądu Administracyjnego. Więc, jak można się przekonać, tak zwane „słuchy” dobrze słyszały. Z tego powodu, że uchwała się ukazała, zaskoczenia nie ma. Natomiast jej treść to kuriozum. Spójrzmy chociaż na paragraf 2. W pierwszym zdaniu paragrafu drugiego wskazuje się, że sędziowie Sądu Najwyższego nie powinni brać udziału w procesie tworzenia prawa, zarówno w powołanych w tym celu komisjach, jak i jako autorzy opinii, o ile – no i tu warunek – prowadzi to do zaangażowania w spory o charakterze politycznym i publicznej identyfikacji sędziów ze stronami konfliktu między partiami politycznymi. W drugim zdaniu zaś Kolegium przesądza, że aktualnie toczone prace legislacyjne to wejście w takie spory partyjne. To kompletna bzdura. Prace w komisjach kodyfikacyjnych to prace o charakterze eksperckim na temat uregulowań prawnych, które dotyczą wyłącznie rozwiązań prawnych i nie odnoszą się do żadnych kwestii politycznych lub partyjnych. Ale może członkowie kolegium, którzy za uchwałą głosowali, prawo kojarzą tylko ze stronami sporu politycznego?

Czuje się pan jak osoba zaangażowana w walkę o charakterze politycznym?

Jaka walka? Z kim? Jestem członkiem tej komisji i zawsze służyłem w niej merytorycznie – swoją wiedzą jako ekspert. Gdybym stwierdził, że prace w komisji są zależne od polityków, to już dawno by mnie tam nie było, a jeśli tak się stanie – to nie będzie mnie tam już tego samego dnia. Kolegium Sądu Najwyższego wypowiada się o pracach komisji – chyba tu mowa jest o wszystkich komisjach – a reformowanie wymiaru sprawiedliwości, w naszej ocenie, tj. sędziów SN, nie ma żadnego związku z identyfikacją z politykami czy partiami. Nigdy nie słyszałem takich wypowiedzi od członków komisji kodyfikacyjnych, a to, że sam mówię, iż obecny prezydent nie podpisze określonych ustaw, to moja własna ocena co do tego, jak prezydent postrzega porządek prawny i jaki jest jego stosunek do traktatów i konwencji.