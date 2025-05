Zasada trójpodziału władzy opiera się na założeniu odrębności i niezależności władzy sądowniczej od pozostałych władz i że zasada ta stanowi dla sędziego gwarancję niezawisłości, a dla stron postępowania gwarancję bezstronnego rozpatrzenia sprawy – przypomniano w uchwale Kolegium SN (złożonego z prezesów tego sądu i kilku wybranych „szeregowych” sędziów SN). Jednocześnie jej autorzy zaapelowali do sędziów Sądu Najwyższego o rozwagę w podejmowaniu dodatkowej aktywności na rzecz władzy ustawodawczej lub wykonawczej oraz przy udziale w debacie o charakterze politycznym.

Uchwała Kolegium SN podpisana przez Małgorzatę Manowską. „Sędzia ma być niezawisły, bezstronny”

„Zgodnie z art. 178 ust. 3 Konstytucji RP sędzia nie tylko nie może należeć do partii politycznej, związku zawodowego, ale także prowadzić działalności publicznej niedającej się pogodzić z zasadami niezależności sądów i niezawisłości sędziów – wskazało Kolegium SN. Jednocześnie przypomniało art. 45 ust. 1 Konstytucji RP, który stanowi o prawie do rozpatrzenia sprawy przez niezależny, bezstronny i niezawisły sąd. Dlatego – według Kolegium sędziowie Sądu Najwyższego nie powinni brać udziału w procesie tworzenia prawa, zarówno w powołanych w tym celu komisjach, jak też jako autorzy opinii, jeżeli prowadzi to do zaangażowania ich w spory o charakterze politycznym i publicznej identyfikacji sędziów ze stronami konfliktu między partiami politycznymi.

„W aktualnej sytuacji z takim zaangażowaniem i identyfikacją wiążą się prace legislacyjne związane z reformą wymiaru sprawiedliwości prowadzone we współpracy z przedstawicielami władzy wykonawczej” – wskazuje uchwała podpisana przez pierwszą prezes SN prof. Małgorzatę Manowską, przewodniczącą Kolegium SN. Niniejsze stanowisko nie dotyczy naturalnie organów reprezentujących Sąd Najwyższy.