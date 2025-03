Barbara Piwnik: Niedopuszczalne nadużywanie wyłączenia sędziego

To, żeby przypomnieć tym, co nie pamiętają, o jaki przepis chodzi?

W § 15 zbioru zasad etyki zapisano, że „sędzia może złożyć wniosek o wyłączenie od rozpoznania sprawy tylko wtedy, gdy istnieją do tego uzasadnione podstawy. Niedopuszczalne jest nadużywanie instytucji wyłączenia sędziego”.

Ale to jest przepis, który należy traktować ocennie. Jeśli sąd uważa, że nie powinien sądzić konkretnej sprawy to składa wniosek o wyłączenie. Czyż nie tak?

W praktyce mamy akurat przypadek sędzi, która wygrała proces cywilny z ówczesnym ministrem sprawiedliwości. Czy uzasadniony będzie jej wniosek o wyłączenie w sytuacji, kiedy ten minister nie był dotychczas przesłuchany jako świadek.

W takiej sytuacji, zastrzegając, że nie znam dokładnej treści wniosku, uważam że taki wniosek trudno uznać za uzasadniony. Skoro bowiem ówczesny minister sprawiedliwości nie był w ogóle przesłuchany w charakterze świadka, to w chwili wylosowania sprawy trudno przesądzać o tym, nie znając całych akt spraw, że w ogóle w przyszłości do przesłuchania takiej osoby dojdzie. Niezależnie od tego, to będzie tylko kwestia ewentualnego przesłuchania świadka, a więc przeprowadzenia jednego z dowodów w sprawie.

Czytaj więcej Sądy i trybunały Wygrała proces z Ziobrą. Chce się wyłączyć ze sprawy Funduszu Sprawiedliwości Sędzia Justyna Koska-Janusz złożyła wniosek o wyłączenie jej od rozpoznania sprawy nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości w czasie gdy ministrem sprawiedliwości był Zbigniew Ziobro. - Uznałam, że dla dobra wymiaru sprawiedliwości powinnam złożyć taki wniosek - mówi "Rzeczpospolitej".

Co więc powinno się stać w takiej sprawie, jeśli sędzia składa jednak wniosek o wyłączenie, sąd go rozpoznaje i go odrzuca.

Sędzia ma wyjść na salę i pracować. Jeżeli złożył wniosek, a inny sędzia ocenił, że jest on bezzasadny, to nie ma dyskusji. Ma zachować się zgodnie ze sztuką, prawem, sumieniem i osądzić sprawę. A jeżeli nie dysponuje taką siłą charakteru i taką umiejętnością wykonywania tego zawodu, to czas się zastanowić, czy to jest ten zawód, który w życiu należy wykonywać.

Ale sędzia, która wylosowała proces w sprawie Funduszu Sprawiedliwości została dość mocna zaatakowana z zewnątrz.

Ja przeżyłam wiele ataków w swoim życiu. Opluwali mnie ze wszystkich stron. A dziś obcy ludzie codziennie kłaniają mi się na ulicy, w sklepie. Odbieram wiele sygnałów sympatii. Gdybym ja bała się podejmować decyzję przed laty, nie czułabym się spokojnym człowiekiem i nie odbierała tylu gestów sympatii od obcych ludzi, którzy mimo ataków, mimo krytycznych ocen, potrafili oceniać, jak sędzia powinien wykonywać swój zawód. Sędzia musi mieć perspektywę czasową, musi wiedzieć, że ta jego decyzja jest w prawie, jest słuszna, jest decyzją podjętą w taki sposób, że nie może nikogo krzywdzić. Nie bez powodu mówię o zasadach etycznych wykonywania zawodu. Wspomniana decyzja musi się mieścić w tych wszystkich ramach.