Trybunał pozbawiony znaczenia i pensji

Przypomnijmy, że 5 lutego prezes TK Bogdan Święczkowski przekazał, że złożył do zastępcy prokuratora generalnego zawiadomienie o „zorganizowanej grupie przestępczej”, która popełniła „zamach stanu”. Zarzuty dotyczą działań, których celem ma być rzekomo zmiana konstytucyjnego ustroju Polski. Święczkowski twierdzi, że od 13 grudnia 2023 roku do dnia złożenia zawiadomienia dochodzi do próby ograniczenia działalności Trybunału Konstytucyjnego, Krajowej Rady Sądownictwa oraz Sądu Najwyższego. Cel ten ma być realizowany przemocą, groźbą bezprawną.

Niemal od roku Rządowe Centrum Legislacji nie ogłasza wyroków Trybunału w Dzienniku Ustaw, co jest warunkiem ich wejścia w życie. Rząd uważa, że TK w obecnym składzie jest niezdolny do wykonywania konstytucyjnych zadań. W grudniu 2024 r., po zmianie w fotelu prezesa TK, rząd podtrzymał to stanowisko. Koalicja rządząca zdecydowała również o wygaszeniu w 2025 roku wynagrodzeń sędziów TK, a także diet członków Krajowej Rady Sądownictwa, która jest przez część prawników oraz obecną władzę uważana za nielegalną. Ustawa budżetowa na 2025 rok zakłada m.in. zmniejszenie środków na wypłaty dla pracowników TK oraz KRS. Prezydent Andrzej Duda ustawę podpisał, ale część przepisów przesłał do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli następczej.