Co z milionami wyroków wydanymi przez neosędziów? Co do zasady orzeczenia te pozostaną w mocy. Uchylone mają zostać jedynie te wyroki, których ważność strony kwestionowały już wcześniej powołując się na wątpliwy status sędziego.

Propozycje komisji już trafiły do MS, ale jak słyszymy ich realizacja będzie bardzo czasochłonna.

– Zasadniczym celem tej reformy jest doprowadzenie do sytuacji, w której wszyscy polscy sędziowie będą powołani zgodnie z prawem. W przypadku pierwszego projektu będzie to możliwe do osiągnięcia w 2027 r., a w drugim wariancie w 2029-2030 r., zakładając, że prezydent podpisze je zaraz po zaprzysiężeniu. A czas gra tu ważną rolę, ponieważ obywatele muszą mieć pewność wydawanych orzeczeń. Z tego punktu widzenia lepszym wyjściem jest projekt „ustawowy” – twierdzi sędzia Markiewicz.