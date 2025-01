Asystenci sędziów u Bodnara. Cztery lata na awans?

Przedstawiciele organizacji zrzeszających asystentów sędziów zgłosili także postulat szerszego dostępu do szkoleń dla sędziów, a także do obu funkcjonujących na rynku systemów informacji prawnej LEX i Legalis. Jak wskazali, sądy dysponują zazwyczaj tylko jednym z systemów, a tymczasem zakres obowiązków asystentów sędziów wymaga, by mogli korzystać z obu systemów, które się uzupełniają.