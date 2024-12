Pomysł Szymona Hołowni nie uratuje wyborów prezydenckich. Problem neosędziów pozostaje

Mowa o koncepcji marszałka Sejmu, która ma być receptą na kryzys związany z ostatnią decyzją PKW o odroczeniu obrad w sprawie sprawozdania komitetu wyborczego PiS z ostatnich wyborów parlamentarnych. Zostały one odroczone do momentu wyjaśnienia przez organ ustawodawczy kwestii statusu sędziów Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN.

PKW decyduje w sprawie pieniędzy dla PiS. Co dalej z dotacją?

To właśnie ta izba uchyliła sierpniową uchwałę PKW, która odrzuciła sprawozdanie finansowe komitetu wyborczego PiS z ostatnich wyborów parlamentarnych. Zgodnie z kodeksem wyborczym po takiej decyzji sądu PKW musi zaakceptować sprawozdanie, co otwiera drogę do wypłaty dotacji przez Ministerstwo Finansów. Komisja jednak nie zatwierdziła tego sprawozdania, w konsekwencji do wypłaty pełnej dotacji i subwencji tego ugrupowania nie doszło.

Decyzja PKW wywołała falę krytycznych komentarzy nie tylko ze strony polityków PiS, ale także części prawników i ekspertów, którzy twierdzą, że działanie komisji jest bezprawne. Pojawiły się też obawy o losy przyszłorocznych wyborów prezydenckich, ponieważ zgodnie z ustawą ważność tej elekcji stwierdza kwestionowana Izba Kontroli Nadzwyczajnej SN. Według niektórych ekspertów obecna sytuacja niesie ryzyko podważania wyniku nadchodzących wyborów.

Zmiany w wyborach prezydenckich. Co proponuje Szymon Hołownia?

Z propozycją zażegnania potencjalnego kryzysu wyszedł właśnie Szymon Hołownia. Zgodnie z jego pomysłem ważność wyborów prezydenckich miałby stwierdzić skład całego SN z wyjątkiem Izby Kontroli Nadzwyczajnej. Jego zdaniem jest to zgodne z konstytucją. Zapowiedział przy tym, że swoją propozycję zmiany ustawy przedstawi niebawem prezydentowi i premierowi.