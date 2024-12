W ostatnich latach widać także duży spadek wpływu spraw do TK. W 2023 r., ostatnim pełnym roku pod kierownictwem Przyłębskiej do TK wniesiono 369 spraw, spośród których 329 podlegało wstępnemu rozpoznaniu. Dla porównania w ostatnim pełnym roku prezesury Rzeplińskiego do Trybunału wpłynęły łącznie 623 sprawy.

Opinia

prof. Marek Safjan, prezes Trybunału Konstytucyjnego w latach 1998–2006

Statystyki orzecznicze Trybunału Konstytucyjnego za czasów pani Julii Przyłębskiej są wyjątkowo smutne. Pokazują one wyraźnie ogromne obniżenie się autorytetu tej instytucji i załamanie się kontroli konstytucyjności prawa. Co ważne w dziedzinie skargi konstytucyjnej zarówno prawnicy jak i reszta społeczeństwa oczekują wielu ważnych orzeczeń z punktu widzenia ochrony praw podstawowych. Niestety w ostatnich ośmiu latach mamy do czynienia ze spadkiem wpływu skarg konstytucyjnych do TK i przeniesieniem ich ochrony na poziom ETPC. Uważam, że TK nie spełnia obecnie swojej konstytucyjnej roli podstawowego gwaranta dla systemu ustrojowego państwa. A to jest jedną z przyczyn niezwykle szybkiego załamania rządów prawa w naszym kraju. Mniejszy wpływ spraw do TK świadczy też o tym, że obywatele i instytucje nie mają już zaufania do sądu konstytucyjnego. Podkreślmy też, że wśród tych niewielu wyroków wydanych przez Trybunał w ostatnich latach sporą część stanowią sprawy zadające się mieć charakter zamówienia politycznego. Sądzę, że po odejściu Julii Przyłębskiej w TK niewiele się zmieni, a efektywność tej instytucji nie wzrośnie.