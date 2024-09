– Sprawy, które zostały odwołane, zapewne wkrótce wrócą na wokandę, bo w naszym okręgu nie ma odległych terminów rozpraw. Biorąc pod uwagę konieczność wysłania powtórnych zawiadomień, może to być za mniej więcej cztery–pięć tygodni – uspokaja sędzia Dariusz Pająk z Sądu Okręgowego w Świdnicy.

W SR w Kamiennej Górze z rozprawy spadły tylko trzy sprawy, ale w poniedziałek wszystkie rozprawy zostały odwołane w Sądzie Okręgowym w Jeleniej Górze (14).

Czytaj więcej Prawo dla Ciebie Powódź 2024. Rząd Tuska wprowadza stan klęski żywiołowej. Jest rozporządzenie Rada Ministrów zdecydowała o wprowadzeniu stanu klęski żywiołowej na terenach objętych powodzią. Stan klęski żywiołowej oznacza konieczność ewakuacji, a także ograniczenia w przemieszczaniu się na obszarach objętych tym reżimem.

A co, gdy na poniedziałek przypadał ostatni dzień terminu na wniesienie środka odwoławczego? – W takiej sytuacji można nadać pismo pocztą, a jeżeli to nie jest możliwe, zawsze można będzie w takiej sytuacji złożyć wniosek o przywrócenie terminu – uspokaja sędzia Dariusz Pająk. Strony nie powinny więc ponieść żadnych negatywnych konsekwencji z tego powodu, że nie działało biuro podawcze sądu. – Co więcej, prezes Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu zaapelował do wszystkich prezesów sądów, by rozsądnie podchodzić do niestawiennictwa świadków. Choć co do zasady świadek powinien poinformować sąd zawczasu o usprawiedliwionej nieobecności, to wiadomo, że w sytuacji nadzwyczajnej, kiedy ludzie zajmują się ratowaniem swojego zdrowia i życia lub dobytku, sprawy sądowe schodzą na plan dalszy – dodaje sędzia Pająk.

– Sytuacja jest dynamiczna, ale cały czas ją monitorujemy i w razie problemów będziemy reagować – mówi sędzia Dariusz Mazur, wiceminister sprawiedliwości. Jak słyszymy w resorcie, teraz najważniejsze jest zabezpieczenie pomieszczeń serwerowni i archiwów, które zazwyczaj mieszczą się w piwnicach, oraz zorganizowanie pomp do wypompowywania wody i osuszania budynków.

Prokuratura nieczynna do odwołania

Wielka woda, która nawiedziła Dolny Śląsk i Opolszczyznę, zdezorganizowała również pracę prokuratury. Od poniedziałku nie działają prokuratury rejonowe w Prudniku i Nysie w okręgu opolskim, w Bystrzycy i Kłodzku w okręgu świdnickim, a także Prokuratura Rejonowa w Lwówku Śląskim w okręgu jeleniogórskim. – Wszystkie te jednostki są zamknięte do odwołania. W tej chwili nie jesteśmy w stanie przewidzieć, jak długo potrwa przerwa. Prokuratura jako całość nie zawiesza postępowania i jednostki nadrzędne, a więc prokuratury okręgowe w Opolu, Świdnicy i Jeleniej Górze, będą miały baczenie na to, by wszystko odbywało się zgodnie z przepisami – mówi Anna Zimoląg, rzecznik prasowy Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu.