Podkarpacie to pierwszy region, w którym przeprowadzono zmiany kadrowe w sądach rejonowych, okręgowych i w sądzie apelacyjnym. Jak zauważa OKO.press jest to rejon specyficzny, gdyż nadal silne są tu wpływy PiS. Duże wpływy w tutejszych sądach miał obecny wiceprzewodniczący neoKRS Rafał Puchalski. Był on najpierw prezesem Sądu Okręgowego w Rzeszowie, a potem Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie. Nazwisko Puchalskiego przewija się w aferze hejterskiej - akcji oczerniania sędziów broniących praworządności.

Rafał Puchalski został odwołany z funkcji prezesa Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie dopiero na początku lipca. Razem z nim stanowisko stracił jego zastępca Józef Pawłowski.