– Może okazać się, że w znacznej liczbie postępowań sędziowie, którzy byli wcześniej posłami i senatorami i jako tacy głosowali w sprawach setek, a część z nich i tysięcy ustaw, za każdym razem musieliby się wyłączać. A to rodziłoby problem z wyznaczeniem pełnego składu, jak i równomiernym rozłożeniem pracy pomiędzy sędziami. W skrajnych przypadkach oznaczałoby, że sędziowie, którzy byli w przeszłości posłami, orzekaliby co najwyżej co do zgodności umów międzynarodowych z konstytucją, a i to tylko tych, które byłyby ratyfikowane bez zgody Sejmu – zauważa konstytucjonalista.

W obecnie obowiązującej ustawie o TK sędzia również podlega wyłączeniu, jeśli uczestniczył w wydaniu zaskarżonego aktu, ale jednocześnie, gdy „może wywołać to wątpliwości co do jego bezstronności”. W nowej ustawie tego zastrzeżenia nie ma. Co oznacza, że za każdym razem, gdy sędziemu TK z parlamentarną przeszłością przyjdzie oceniać konstytucyjność ustawy, w tworzeniu której brał udział, powinien niezwłocznie poinformować prezesa TK o okolicznościach mogących powodować wyłączenie go z udziału w rozpoznawaniu sprawy. Do czasu rozstrzygnięcia w sprawie wyłączony sędzia może wykonywać tylko czynności niecierpiące zwłoki. Warto dodać, że wyłączenie sędziego od rozpoznawania sprawy następuje na żądanie sędziego, z urzędu lub na wniosek uczestnika postępowania.

Mechanizm zniechęcający przed wyborem polityków do Trybunału Konstytucyjnego

– Może się to wydawać nadmierną ostrożnością, ale dla mnie jest ona uzasadniona. Nie sądzę, by powodowało to częste przypadki wyłączenia sędziego, bo z reguły TK wypowiada się co do konstytucyjności stosunkowo nowych ustaw, co dzięki czteroletniej karencji dla byłych parlamentarzystów eliminuje potrzebę powstrzymywania się od orzekania – mówi Wojciech Hermeliński, sędzia TK w stanie spoczynku.

Inna sprawa, że jak mówi prof. Ryszard Piotrowski, z tego powodu przepisy o wyłączeniu sędziego mogą zadziałać jako mechanizm zniechęcający przed wyborem polityków do TK. Zwłaszcza że na gruncie konstytucji pozbawić ich prawa do ubiegania się o tę funkcję nie można.

Z kolei jak zauważa prog. Piotr Mikuli, konstytucjonalista z Uniwersytetu Jagiellońskiego można by się zastanowić, czy nie należałoby wydłużyć okresu karencji, dla byłych parlamentarzystów czy członków rządu, by nie doprowadzić do częstych wyłączeń. - Po wielu latach będzie miało to już mniejsze znaczenie, że ktoś był parlamentarzystą czy członkiem rządu uwikłanym w prace legislacyjne. Niemniej najlepiej gdyby się wytworzył zwyczaj konstytucyjny polegający na tym, że wybiera się do TK osoby spoza polityki – konkluduje ekspert.