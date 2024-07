W piśmie do RPO pierwsza prezes SN zwraca uwagę na działania dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, prof. Piotra Girdwoynia, naruszające art. 32 ust. 2 Konstytucji RP oraz dobra osobiste grupy kilku tysięcy sędziów, którzy uzyskali nominacje w trybie określonym obecnie obowiązującą ustawą o Krajowej Radzie Sądownictwa.

Wykluczenie z zajęć

Według zaś pisma opublikowanego na stronie internetowej uczelni, z prowadzenia zajęć dydaktycznych wykluczone zostały osoby powołane na urząd sędziego na wniosek nowej Krajowej Rady Sądownictwa, czyli ukształtowanej w trybie określonym ustawą z 8 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o KRS (wyłączywszy absolwentów KSSiP, którzy objęli pierwsze stanowisko asesorskie lub sędziowskie) lub złożyli podpisy na listach poparcia kandydatów do powyżej ukształtowanej KRS.

Niedopuszczalna dyskryminacja

W ocenie pierwszej Prezesa SN działania dyrektora KSSiP stanowią niedopuszczalną prawnie dyskryminację wielu sędziów, mogą też poniżyć ich w oczach opinii publicznej i narazić na utratę zaufania potrzebnego do wykonywania zawodu sędziego. Czuję się więc w obowiązku zwrócić się do pana Rzecznika o podjęcie działań w obronie osób dyskryminowanych z tego tylko powodu, że w zgodzie z obowiązującym prawem korzystały z przysługujących im praw i inicjowały prawem określone procedury, co dyrektor KSSiP uznał za wystarczający powód do naruszenia dobrego imienia ogromnej rzeszy sędziów powołanych w przeciągu ostatnich lat - pisze prezes Manowska

- Podważanie kompetencji moralnych i merytorycznych oraz przypisywanie odpowiedzialności za działania, które w żadnym razie nie zostały uznane za nielegalne w jakimkolwiek postępowaniu (karnym lub dyscyplinarnym) jest przejawem bezprawnego szykanowania grupy sędziów, może mieć negatywny wpływ na ich niezawisłość i w konsekwencji na realizację przez obywateli prawa do sądu. Pismo dyrektora KSSiP narusza także godność urzędu sędziowskiego i autorytet wymiaru sprawiedliwości argumentuje prezes Manowska.